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فن

المثيرة.. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف لهذا السبب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن مصمم الأزياء الذي صنع لها فستانها المثير للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42. 

ونشرت رانيا يوسف، تغريدة لها عبر تويتر، كشفت فيها عن من ساهموا في إطلالتها أمس الخميس 10 ديسمبر، بختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث إن مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي هو الذي صنع لها الفستان المثير للجدل، بينما قام يسري العبد بتصفيف شعرها، وقام كريم حنفي بعمل المكياج، بينما كانت المجوهرات من glamour. 

يأتي ذلك بعدما، التقطت عدسات المصورين، صورا أخرى للفنانة رانيا يوسف، من حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولكن بزاوية أخرى (خلفية) كشفت كارثة بفستان رانيا يوسف. 

وأظهرت زاوية التصوير لفستان رانيا يوسف، أن فستان الحفل الختامي دون بطانة، وأظهر وأبرز تفاصيل من جسمها، ما أثار موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا. 

وحضرت رانيا يوسف امس، على السجادة الحمراء بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات الحفل الختامي، الذي أنطلق قبل قليل، إذ ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أبيض، مفتوح من الأمام. 

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