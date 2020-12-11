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أخبار العالم

الحريري يعلق على قرار المحكمة الدولية بشأن تورط سليم عياش في اغتيال والده

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:46 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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قسم الخارجي
علق سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف على قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده رفيق الحريري.

وقال سعد الحريري في تغريدة على تويتر: العدالة الدولية أصدرت حكمها في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ورفاقه والعقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ وعلى السلطات القضائية والامنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص".

جاء ذلك بعد إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارها بشأن سليم عياش عضو حزب الله والمدان بقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير عام 2005.

وأصدرت المحكمة حكما بخمس عقوبات بالسجن المؤبد ضد المتهمين، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الأحكام  الخمسة في نفس التوقيت.

وأدين عياش عضو حزب الله لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين عام 2005.
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