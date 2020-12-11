كلوب ينافس فليك وبييلسا على جائزة أفضل مدرب في العالم





وشهدت القائمة تواجد 3 مدربين هم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ومواطنه هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، والأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي.





وسيتم الإعلان عن المدرب الفائز بالجائزة في حفل افتراضي يوم 17 ديسمبر المقبل.





كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" عن القائمة المرشحة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وضمت القائمة المختصرة 3 لاعبين هم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وخرج محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي من القائمة المختصرة رغم تتويجه مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" عن القائمة المرشحة للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020.