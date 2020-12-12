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تعليم

علوم عين شمس تعلن موعد الاختبارات العملية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:19 ص
كلية العلوم بجامعة
كلية العلوم بجامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي دون أى معوقات، لافتا إلى أن الطلاب  انتهوا من أداء امتحانات الميد تيرم، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، وللحد من انتشار العدوى بين الطلاب.


وأوضح "رجاء"، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن الكلية تستعد لبدء الاختبارات العملية يوم 19 ديسمبر، وذلك بمد عدد ساعات عمل المعامل لاستقبال أكبر عدد ممكن الطلاب، والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخلها، مشددا على ارتداء الكمامات أثناء تأدية الامتحان وألا يتعرض الطالب للتحذير ثم الحرمان من الامتحان.


وأكد عميد علوم عين شمس، ضرورة التعقيم المستمر للمعامل وقاعات الامتحان، مشيرًا إلى استخدام اختبارات "البابل شيت" في المواد النظرية بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك لتسهيل عملية أداء الامتحانات على الطلاب.


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وسبق أن أشار الدكتور محمد رجاء إلى أن كلية العلوم هي أولى الكليات التي تستعد لاستقبال للموجة الثانية من فيروس كورونا، بالاستعدادت اللازمة من رفع المقررات الدراسية وبنوك الأسئلة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية وتجهيز امتحانات الفصل الدراسي بنظام الاختبار الإلكتروني.


وأوضح رجاء لـ "صدى البلد" أن الكلية تستعد لامتحانات الجزء الثاني من الميدتيرم في غضون الأسبوع المقبل، باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تتمثل في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة بأجهزة الكواشف الحرارية والتعقيم المستمر لقاعات التدريس.


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وأكد عميد علوم عين شمس، مد ساعات عمل المعامل الخاصة بالكلية إلى الساعة السابعة مساءً بدلا من الخامسة، لاستقبال أكبر عدد ممكن من الطلاب وتقليل الأعداد بالداخل بالامتحانات العملية، لافتًا إلى أن الكلية اعتمدت امتحانات "البابل شيت" لتسهيل عملية أداء الامتحانات على الطلاب وتقليل وقته إلى ساعة فقط بدلا من ساعتين.


ونوه إلى أن الكلية تعمل بنظام العزل الصحي لورق الاختبارات بعد كل مادة، لضمان سلامة الورق والحفاظ على المصححين ضد أى عدوى.
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