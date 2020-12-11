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فن

بعد صمت 17 عاما.. محمد هنيدي يرد على لغز حيّر المصريين.. صور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:16 م
محمد هنيدي فيلم عسكر
محمد هنيدي فيلم عسكر في المعسكر
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محمد بدران
كشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس شخصية خضر التي قدمها في فيلمه "عسكر في المعسكر" الذي تم عرضه عام 2003 وذلك قبل 17 عاما. 

ونشر محمد هنيدي صورا من الفيلم عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجيب عن السؤال الذي طارده طوال هذه السنوات من معجبيه: ازاي خضر دخل الجيش وهو وحيد؟


وكتب هنيدي مازحا: "على مدار ١٧ عامًا تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطارني في كل لقاء وحوار وحتى على الانترنت في تويتر وفيسبوك وانستجرام وحتى تيك توك، محاولين احراجي وتوجيه السؤال نفسه على مداااااار ١٧ عامًا، لم ندافع عن انفسنا وفضلنا الصمت ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار عن لغز من الغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين وهو: ازاي خضر في فيلم عسكر في المعسكر دخل جيش وهو وحيد؟".


أضاف: "الاجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده اخ صغير الظاهر امامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في اثني عشر مشهدًا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا وبرده عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس اكتر..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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