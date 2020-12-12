صحفي كفر الشيخ قبل وفاته بـ كورونا: أرجوكم خافوا على نفسكم وابعدوا عن التجمعات

نعت رابطة الصحفيين بمحافظة كفر الشيخ، أمس ، الجمعة، الزميل طه الملا الصحفى بجريدة الاخبار المسائى وموقع الميدان، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الرابطة _ فى بيان لها اليوم_ إن الزميل طه الملا، كان مثالًا للصحفى الوطنى الذى يتحرى الدقة فى كل ما ينشره ويبتعد عن الشائعات وأخبار الإثارة، كما كان مثالًا للصحفى المميز المهني وكان حسن الخلق وعفيف اللسان.





واختتم البيان ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وكان الزميل طه الملا، ظهرت عليه أعراض كورونا، وخضع للعزل المنزلي، وبرتوكول العلاج، وجرى نقل إلى مستشفى حميات كفر الشيخ، وساءت حالته الصحية، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا اللعين.





جدير بالذكر أن آخر ما كتبه الزميل طه الملا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كان يوم 21 نوفمبر الماضي "أرجوكم اوعوا تستهتروا بكورونا أبدا وخافوا على نفسكم وابعدوا عن التجمعات وادعوا ربنا أن يشفي كل المرضى".