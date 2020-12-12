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توك شو

جون أفشة هيقعد معاه طول تاريخيه.. معلول: جوان الأهلي مش حظ ومترتبة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
علي معلول
علي معلول
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إسراء صبري
كشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي، عن هدف عمرو السولية في نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا:"الكورة دي مش حظ وإحنا ادربنا على الكرة دي..وهي أننا نقف كلنا على خط واحد ونفضي السكة لشخص معين"، معقبا:"كررنا الهدف أكثر من مرة في التدريب".

وأكمل "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، : "جون أفشة هيقعد معاه طول تاريخيه..، وفيما يخص هدف "الشحات" الضائع، أوضح: نصيب وأنا حسيت أن الكورة لما تروح لحسين هتبقى مضمونة أكثر".

وتابع:"حاولنا بعد فرصة الشحات الضائعة نهون الأمر عليه، معقبا: بعد هدف أفشة حصلي شد عضلي 3 مرات ومكنتش قادر أجري احتفل معاه بسبب الضغط العصبي علينا".

وعن بطولة دوري أبطال أفريقيا، قال:"البطولة كانت هتيجي يعني هتيجي".

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