ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق الخطيب على رحيل بعض اللاعبين عن الأهلي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، يعمل بإخلاص وتفانٍ، ويعشق الكرة إلى جانب طبيعة علاقته المميزة بالجهاز واللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية، وأهم شيء المدرب الذي يحتضن اللاعبين باعتبارهم أدواته.

وأكد الخطيب أن الجيل الحالي يستحق الحصول على بطولة إفريقيا، فقد حققوا بطولات من قبل، لكن إفريقيا كانت غائبة، فسعادته مضاعفة بعد فوز الجيل الحالي باللقب.

وتطرق الخطيب إلى الحديث عن رحيل بعض اللاعبين، قائلًا: «لم أحزن على رحيل اللاعبين، أنا حزين عليهم، المفروض أنهم هم من يحزنون».

وأوضح رئيس الأهلي أن الجيل الحالي يتمتع بشخصية البطل، والجماهير لديها ثقة كبيرة في الأهلي، واستقبالهم للاعبين بعد الخسارة بخماسية وتحيتهم وهتافهم «الدوري يا أهلي»، بعد الخروج من إفريقيا الموسم الماضي، كان دافعًا وحافزًا قويًّا لهم لإحراز البطولات. 

وأضاف الخطيب: «الدوري تحقق... الجميع يقول إنها أصعب بطولة... الموسم الماضي كان هناك تجاوزات ومهاترات ومحاولات لعرقلة النادي». 

وقال الخطيب: «قلت للاعبين أنتم أفضل مجموعة موجودة، تستحقون الفوز بالبطولة، الإصرار وثقة الجمهور منحا اللاعبين الثقة، وكانوا أكثر حرصًا على عدم ضياع البطولة».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمصان: موسيماني مذاكر الوداد كويس ولا توجد إصابات بالأهلي غير كهربا

الأهلي ضد الزمالك .. 10 معلومات عن نهائي القرن الأفريقي

طارق قنديل: الخطيب أدار ملف المدرب بشكل رائع بعد رحيل فايلر.. فيديو

عماد متعب عن فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا: البطولة تجيب بطولة

افتكروا مباراتنا أمام الترجي.. محمد الشناوي يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي خلال استراحة نهائي القرن

طارق العشري: تأثرنا بالطرد في نهائي الكأس.. ومواجهة الأهلي أصعب من الزمالك

ترشيحاتنا

أسبوع التقلبات الجوية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ7 أيام المقبلة

مفاجأة.. الأهلي يضم والتر بواليا في الشتاء قبل كأس العالم للأندية

بعد صمت 17 عاما.. محمد هنيدي يرد على لغز حيّر المصريين.. صور

هالة زايد: خضعت لتجارب لقاح كورونا أمام الكاميرا لطمأنة شعب مصر

ثغرة دستورية خطيرة.. مفاجأة تهدد بحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح ترامب

أبو العينين يهنئ سيراميكا كليوباترا بالفوز في مباراته الأولى بالدوري.. ويؤكد على استمرار الدعم للفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جديدة من حفل زفاف رنا سماحة

باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"