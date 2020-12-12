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رياضة

شاهد | أحمد شوبير يتذكر الأسطورة حمادة إمام

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:53 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
كتب الإعلامي أحمد شوبير تويتة جديدة في حب كابتن حمادة إمام  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر أحمد شوبير صورة تجمعه بكابتن حمادة وعلق قائلا: "من أجمل الحلقات زمان مع الأسطورة الكبيرة الكابتن حمادة إمام في برنامج زمن الكورة الجميل".

وسبق أن علق الإعلامي أحمد شوبير على هدف الدولي المصري محمد النني مع فريقه آرسنال الإنجليزي في شباك فريق دوندالك الايرلندى ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الأوروبي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على تويتر: "فخر مصر وكل العرب نجمنا محمد النني هدف عالمي بصراحة ربنا يوفقك دايمًا".

كما حقق فريق أرسنال الفوز السادس له في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، في المباراة الأخيرة من الدور على حساب مضيفه دوندالك الإيرلندي، بنتيجة 4-2.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة، وحقق العلامة الكاملة، في صدارة المجموعة الثانية، ويتأهل رفقة مولده، وبقي دوندالك الأخير بدون نقاط.

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