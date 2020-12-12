هيثم شعبان: الفوز على الإنتاج خطوة أولى نحو هدفنا في الدوري.. فيديو

قال هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه يستحق الفوز على الإنتاج الحربي بالمباراة التي جرت مساء الجمعة.





وأضاف هيثم شعبان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" الفوز على الإنتاج انطلاقة وخطوة تجاه المشوار والهدف الذي نبحث عنه في الدوري".





وتابع: "ضد مقولة المحللين "اللى يضيع يستقبل" رؤيتي أن الضغط على الخصم سببه إضاعة بعض الفرص، وخروج صالح جمعة من القائمة بسبب التحليل الخاص به، واللاعب كان سيبدأ المباراة".





وأردف: "كنا ننتظر ما حدث في المباراة، اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم في اللقاء والحمد لله على حصد النقاط الثلاث، ولاعبو سيراميكا كليوباترا لديهم خبرات وقدرات، ساعدتنا على الفوز، ويجب أن نلعب المباراة بكل قوة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".





وفى سياق متصل قال معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه مساء الجمعة على حساب الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز .





وأضاف معتز البطاوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "اللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وأحييهم جميعا والجهاز الفني، راهنا على هيثم شعبان وأثق أننا سنكسب الرهان".





وأكمل: "إنها مجرد بداية فقط، والقادم أصعب بكثير، الجهاز الفني أغلق صفحة المباراة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، وبدأنا الاستعداد للمباراة المقبلة بغرفة خلع الملابس".





وتابع: "إدارة سيراميكا كليوباترا، والنائب محمد أبوالعينين، وفروا كل عوامل النجاح للفريق، ومبروك لنا الثلاث نقاط".





وعن تواجد صالح جمعة بالمدرجات، قال: "عينة اللاعب ليست إيجابية أو سلبية، وطالما صالح جمعة تعافى منذ فترة قريبة، فإنه يمتلك أجساما مضادة، كما أن صحته جيدة ولا يعاني من شيء، وسيخضع لمسحة طبية جديدة، وأثق أنها ستكون سلبية".



