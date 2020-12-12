ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيثم شعبان: الفوز على الإنتاج خطوة أولى نحو هدفنا في الدوري.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
هيثم شعبان
هيثم شعبان
Advertisements
محمد رشاد
قال هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه يستحق الفوز على الإنتاج الحربي بالمباراة التي جرت مساء الجمعة.

وأضاف هيثم شعبان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" الفوز على الإنتاج انطلاقة وخطوة تجاه المشوار والهدف الذي نبحث عنه في الدوري".

وتابع: "ضد مقولة المحللين "اللى يضيع يستقبل" رؤيتي أن الضغط على الخصم سببه إضاعة بعض الفرص، وخروج صالح جمعة من القائمة بسبب التحليل الخاص به، واللاعب كان سيبدأ المباراة".

وأردف: "كنا ننتظر ما حدث في المباراة، اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم في اللقاء والحمد لله على حصد النقاط الثلاث، ولاعبو سيراميكا كليوباترا لديهم خبرات وقدرات، ساعدتنا على الفوز، ويجب أن نلعب المباراة بكل قوة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".

وفى سياق متصل قال معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه مساء الجمعة على حساب الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز .

وأضاف معتز البطاوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "اللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وأحييهم جميعا والجهاز الفني، راهنا على هيثم شعبان وأثق أننا سنكسب الرهان".

وأكمل: "إنها مجرد بداية فقط، والقادم أصعب بكثير، الجهاز الفني أغلق صفحة المباراة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، وبدأنا الاستعداد للمباراة المقبلة بغرفة خلع الملابس".

وتابع: "إدارة سيراميكا كليوباترا، والنائب محمد أبوالعينين، وفروا كل عوامل النجاح للفريق، ومبروك لنا الثلاث نقاط".

وعن تواجد صالح جمعة بالمدرجات، قال: "عينة اللاعب ليست إيجابية أو سلبية، وطالما صالح جمعة تعافى منذ فترة قريبة، فإنه يمتلك أجساما مضادة، كما أن صحته جيدة ولا يعاني من شيء، وسيخضع لمسحة طبية جديدة، وأثق أنها ستكون سلبية".

وأتم: "صالح جمعة، لم يستكمل وجوده بالمدرجات، ولم يختلط باللاعبين، وهذا شعور إيجابي من اللاعب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معتز البطاوي يكشف تفاصيل اختفاء ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا.. فيديو

ميدو عن اختفاء لاعب سيراميكا كليوباترا: غريب أن يحدث في دولة القانون

غدا .. سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديًا

اليوم.. سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديا

تفاصيل إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

معتز البطاوي بعد فوز سيراميكا كليوبترا على الإنتاج: ظهور أول جيد ونحتاج للانسجام

ترشيحاتنا

علي معلول يكشف سر نظرته أثناء تنفيذ الركلات.. فيديو

10 صور جديدة من حفل زفاف رنا سماحة

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"

حقيقة تعرض فتاة سودانية للتحرش والضرب في البراجيل

أكاذيب.. رد فعل عنيف من مرتضى منصور على بيان اللجنة المؤقتة

نفسي في معاش ومش هسيب بنتي.. تصريحات مؤثرة لبائع المناديل ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تظهر بإطلالة جريئة

10 صور جديدة من حفل زفاف رنا سماحة

باستايل هندي.. شاهد ثان إطلالات شدوى الحضري في حفل خطوبتها