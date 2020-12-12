الخطيب حجزلي المستشفى في ألمانيا.. مؤمن زكريا: الأهلي حياة وحب الناس نعمة

أبدى مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه بقضاء الله، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها، لافتا إلى أنه يعتبره اختبار قوي متمنيًا الا يكتبه الله على أحد.





وقال زكريا في تصريحات لقناة الأهلي: "علاقتي بالأهلي بدأت من والدي كمشجع أهلاوي عكس والدتي التي تشجع الزمالك ، الأهلي حياة وليس مجرد نادي ألعب له، والدخول لمنظومة الأهلي ليس أمر سهل".





وانتقل للحديث عن حركته الشهيرة التي كان يكررها بعد تسجيله للأهداف، مفسرًا بأنها تعني بأنه لا يسمع للانتقادات التي كانت توجه له.





وتابع: "بعد رحيلي عن الزمالك، قالوا ان مؤمن زكريا لن يفعل شيئا ورغم ذلك أحرزت هدفين في أول لقاء أمام الفريق الأبيض واحتفلت بتلك الطريقة الشهيرة".





أكمل: "شكرا على كل يوم داخل الأهلي وكل من تعاملت معه من أول واحد لأصغر واحد في النادي، فالكل كان واقف جنبي بإخلاص دون تمثيل".





واستطرد: أقول لجهور الأهلي لا أجد أي كلام يوفي حقهم علي فمنذ عام ونصف وهو يقف خلفي حتى بعد ابتعادي عن الفريق بسبب المرض".



