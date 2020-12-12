استقبلا آلاف الرسائل .. رجلان يقضيان 10 سنوات للرد على مكاتبات الأطفال إلى بابا نويل





اعتاد الرجلان تلقي الرسائل قبل عيد الميلاد من كل عام من أطفال اعتقدوا أنهم قد وجهوا رسائلهم إلى سانتا في لتلبية أمنياتهم للعيد.





قرر «جيم» و«ديلان» الرد على رسائل الأطفال بعد تلقي مئات الأمنيات الاحتفالية كل عام، من أطفال في المناطق الفقيرة من المدينة.





وعلى الرغم من انتقالهما مؤخرًا من الشقة في مانهاتن إلى مكان آخر، استمر الرجلان في الرد على الرسائل على مدار العقد الماضي، كما بدأا مؤسسة غير ربحية للمساعدة في تلبية رغبات عيد الميلاد للأطفال.





لم يتمكنوا بعد من معرفة السبب وراء الطوفان السنوي من الرسائل مع نظرية واحدة تربط العنوان بالمؤلف كليمنت كلارك مور الذي كتب قصيدة ليلة قبل عيد الميلاد The Night Before Christmas حيث كان يعيش في مكان قريب من الشقة.





وفي حديثه إلى برنامج راديو بي بي سي 4 اليوم، قال جيم: "السكان الذين عاشوا في الشقة قبل بضع سنوات من انتقالها إليها أخبرونا أن هناك رسائل سانتا تأتي كل عام إلى المكان".





وفي عام 2010، وصلنا خطاب واحد، ثم رسالتين أخرتين ، وبحلول نهاية نوفمبر، وصلتنا مئات الرسائل، ففي ديسمبر من نفس العام وصل عدد الرسائل إلى أكثر من 400، وكان الأمر مقلقًا للغاية.





قال جيم بأنهم اختلفوا مع ساعي البريد المحلي لأن أعداد الرسائل لم تعد مناسبة لحجم صندوق بريدهم، وذلك في محاولة لمعرفة من أين أتوا، ثم فتحوا بضعة رسائل ووجدوا بعض الملاحظات المفجعة في الداخل، بما في ذلك من صبي لم يكن لديه سرير للنوم عليه.





لذا قرر الرجلان البدء في إعادة الكتابة للأطفال وتجنيد بعض الأصدقاء للمساعدة، وسرعان ما وسعوا شبكتهم لتضم متطوعين من جميع أنحاء العالم، من أجل تلبية احتياجاتهم.





وتقدر المجموعة أنهم استجابوا لـ 2000 رسالة على مدار السنوات العشر الماضية، ويأمل الصديقان اللذان عاشا في لندن لمدة عامين، في توسيع نطاق المشروع وكتابة رسائل إلى الأطفال في المملكة المتحدة أيضًا.





قال جيم لبي بي سي: "نحن نعمل على ابتكار فرع بريطاني لـ Miracle، فقد عشنا هناك لمدة عامين وشعرنا بسعادة غامرة لتدفق الدعم من الناس في المملكة المتحدة البريطانية.





"لدينا الكثير من العائلات التي خرجت وقالت إننا يمكن أن نستخدم معجزة صغيرة أيضًا، لذا نأمل قريبًا أن نعبر العالم بفكرتنا".

تحول رجلان إلى سانتا "محقق الأمنيات" بعدما تفاجئا بآلاف الرسائل أسفل باب شقتهما كل عام، من أطفال فقراء أرسلوا مطالبهم إلى بابا نويل أو"سانتا"، ما اضطرهما إلى قضاء 10 سنوات في الرد على تلك الرسائل وإسعاد الأطفال.