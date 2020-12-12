بالريش.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير





تألقت صبا مبارك في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و اتسم الجزء السفلي من التصميم بأنه مزين بالريش الناعم و بحزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي، ولم تتكلف صبا مبارك في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارت وأكتفت ببعض القطع البسيطة و الغير مبالغ فيها مما منحها إطلالة متكاملة .





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و المتناسقة مع لون بشرتها.