بالريش.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة صبا مبارك على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت صبا مبارك في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و اتسم الجزء السفلي من التصميم بأنه مزين بالريش الناعم و بحزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.
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وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي، ولم تتكلف صبا مبارك في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارت وأكتفت ببعض القطع البسيطة و الغير مبالغ فيها مما منحها إطلالة متكاملة .
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و المتناسقة مع لون بشرتها.