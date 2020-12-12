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أخبار العالم

ترامب يهاجم المحكمة العليا بعد رفضها دعوى لإلغاء نتائج الانتخابات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:39 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية بعد رفضها  دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس بشأن إلغاء نتائج الانتخابات في بعض الولايات.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "المحكمة العليا خذلتنا ولم تتحل بالحكمة والشجاعة".

وانتقد الرئيس الأمريكي عدم تدخل المحكمة العليا لحسم نتائج الولايات لصالحه، مكررا مزاعمه بالحصول على أصوات أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وأصر ترامب على وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية، حيث يواصل رفض الاعتراف بهزيمته أمام السياسي الديمقراطي جو بايدن.

ورفضت المحكمة العليا النظر في دعوى قضائية تقدمت بها سلطات ولاية تكساس  لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، في 4 ولايات حاسمة.
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