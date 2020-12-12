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الزراعة تزف بشرى بشأن استيراد الإمارات الماشية الحية من مصر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
ماشية حية
ماشية حية
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شيرين عادل
قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إعلان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن موافقة دولة الإمارات على بدء استيراد الماشية الحية من مصر جاء بعد أقل من شهر من استيراد الإمارات البيض، الدجاج، والكتاكيت، من مصر وذلك فى إطار التعاون بين البلدين.

وأوضح "محمود" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، أن قرار الإمارات بدء استيرادها الماشية الحية من مصر يعود لتطبيق مصر كافة الإجراءات الاحترازية البيطرية والتي تطبق بأعلى درجات الأمان والسلامة فى مصر . 

وأشار إلى أن معظم الأمراض البيطرية فى مصر تحت السيطرة وذلك من خلال تكليفات من القيادة السياسية بتنمية الثروة الحيوانية ودعم الاستثمار فى هذا المجال والذى يأتى فى ظل فتح أسواق للتصدير ووجود اكتفاء ذاتى من الدواجن والبيض.

ولفت إلى أن مصر خالية من مرض اللسان الأزرق، إضافة إلى وجود معامل فحص بيطرية معتمدة دوليا بوجود 3 معامل تعتبر مرجعية لإفريقيا إضافة إلى سلامة المحاجر البيطرية، وعمليات الفحص والتى تم مراجعتها من دولة الإمارات.

وتابع أن مصر  تقوم بتصدير الأغنام والماعز وهو ما يتطلب الاستثمار فيه فتح أسواق لعمليات التصدير، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اعتمدت لمصر 14 منشأة خالية من أمراض الانفلونزا والتى تتيح لهذه المنشآت تصدير منتجاتها بالإضافة لوجود 24 منشأة تحت الاعتماد.
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