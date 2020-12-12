رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة: جائحة كورونا يجب ألا تؤدى لوقف الإنتاج

أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والثقافة أن جائحة فيروس كورونا لا يجب أن توقف الإنتاج بل يجب أن تكون الدافع الأول لمواصلة العمل وزيادته لمواجهة الآثار السلبية المترتبة علي هذه الأزمة العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الرابع للنقابة والذي عقد بمدينة الغردقة تحت عنوان أزمة كورونا ودور النقابات العمالية في مواجهتها بحضور اشرف امام رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية ومحي العبادي رئيس الاتحاد المحلي لعمال البحر الأحمر.





واضاف البدوي أن التنظيم النقابي عليه دور كبير داخل الشركات والمنشآت بالحفاظ عليها وعلي أدوات الإنتاج وليس دورا هشا يبحث عن مصالحه الشخصية، مشيرا ان علينا تربية الاجيال القادمة علي حب الوطن وحب العمل الخدم.





وشدد رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة على انه سيتم الانتصار على كورونا بالتنسيق مع إدارات الهيئات والمؤسسات لتوفير الإجراءات الاحترازية للعمال هذا بالإضافة لوضع خطة واقعية لكيفية علاج المصابين وتوفير الادواية المناسبة للعلاج.





وأوضح البدوى ان النقابة العامة تقف خلف أي لجنة نقابية تتعرض لازمة في هذه الجائحة مطالبا اللجان النقابية بدعم العمال فى حالة إصابتهم ومساندتهم حتى ينتصروا على هذا الفيروس اللعين.

وأكد البدوى أن الهدف من المطالبة بضرورة مراعاة الخطة الإنتاجية بالمنشآت هو الحفاظ على اقتصاديات الهيئات والمؤسسات لان فى حالة تضررها فان الخاسر الأول هم العمال.





وأشار البدوي إلى أن العمال دائما أصحاب الأدوار الوطنية وظهر ذلك جليا من خلال الاستحقاقات الدستورية ومدى حرصهم مساندة الدولة والوقوف خلف قيادتها السياسية.