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محافظات

استجابة لـ «صدى البلد».. عملية عاجلة لمواطنة مُسنة بالغردقة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:05 م
استجابة لصدى البلد
استجابة لصدى البلد ..عملية عاجلة لمواطنة مسنة بالغردقة
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إبراهيم جادالله

فى استجابة سريعة لما تم نشره عن قصة كفاح الحاجة سماره، مع أبنائها على موقع "صدى البلد" اليوم، تم اليوم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للسيدة سمارة والدة الشابين المعاقين منذ ولادتهم لإجراء العملية، يوم الجمعة القادم ، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نجلاء شطا رئيس لجنة القوافل الطبية روتاري الغردقة كوزموبوليتان .

 

وتواصلت الدكتورة نجلاء لتقديم كافة الدعم للسيدة سمارة لاستكمال مسيرة العطاء لأبنائها المعاقين، وتم التنسيق للسيدة وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للسيدة لإجراء العملية يوم الجمعة القادم كما وعدت الدكتورة نجلاء .

 

وعلى جانب آخر تواصل الدكتور عمرو عادل، المدير العلاجى لمستشفيات البحر الأحمر، وذلك لتقديم الدعم اللازم وتم توقيع الكشف على السيدة بمستشفى الغردقة العام .

 

ووجّه اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر بتوفير سبل الدعم ومساندة السيدة على توفير حياة كريمة لها ولابنيها وستتم دراسة الحالة الاجتماعية لها لتقديم سبل الدعم المادى والمعنوى المستمر لتواجه أعباء الحياة اليومية وتواصل رحلتها مع أبنائها .

 

يُذكر أن السيدة سمارة عبده عبد العزيز تعول ابنيها المعاقين ذهنيًا وجسديًا وناشدت محافظ البحر الأحمر بمساعدتها فى تربية ابنيها المعاقين.


وكذلك إجراء عملية زرع عدسات لضعف نظرها وتسديد الأقساط المتراكمة من القيمة الإيجارية للشقة وفواتير الكهرباء.

استجابة لـ «صدى البلد».. عملية عاجلة لمواطنة مُسنة بالغردقة
استجابة لـ «صدى البلد».. عملية عاجلة لمواطنة مُسنة بالغردقة
استجابة لـ «صدى البلد».. عملية عاجلة لمواطنة مُسنة بالغردقة
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