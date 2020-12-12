متنبئ لبناني يزعم حدوث انفجار من نوع آخر بمرفأ بيروت

زعم المتنبئ اللبناني مشيل حياك، أن هناك انفجارا من نوع آخر سيحدث في مرفأ بيروت، وذلك خلال لقاء مع الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة الجديد اللبنانية.

وقال المتنبئ اللبناني إن الانفجار المزعوم عبارة عن عدد من الفضائح والحقائق ستلحق للسياسيين وروؤس كبيرة بالدولة اللبنانية.

ويذكر أن محقق العدل القضائي بلبنان فادي صوان استدعى مجموعة من السياسيين لتحقيق معهم في قضية انفجار مرفأ لبنان.

ويعد مشيل حايك أحد المتنبئين اللبنانيين الذين أثاروا ضجة هائلة أثر تنبؤاته السنوية والتي يزعمها في شهر 12 من كل عام، حيث يعتقد الكثير من الناس أنه تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تتحقق في بعض الأحيان، في حين يرى آخرين أن ما يحدث مجرد صدفة.

وكان مشيل بدأ في مجال التنبؤات عام 1985، حيث أطلق عليه البعض لقب نوستراداموس العرب.