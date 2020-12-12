ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

متنبئ لبناني يزعم حدوث انفجار من نوع آخر بمرفأ بيروت

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:42 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

زعم المتنبئ اللبناني مشيل حياك، أن هناك انفجارا من نوع آخر سيحدث في مرفأ بيروت، وذلك خلال لقاء مع الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة الجديد اللبنانية.


وقال المتنبئ اللبناني إن الانفجار المزعوم عبارة عن عدد من الفضائح والحقائق ستلحق للسياسيين وروؤس كبيرة بالدولة اللبنانية.


 ويذكر أن محقق العدل القضائي بلبنان فادي صوان استدعى مجموعة من السياسيين لتحقيق معهم في قضية انفجار مرفأ لبنان.


ويعد مشيل حايك أحد المتنبئين اللبنانيين الذين أثاروا ضجة هائلة أثر تنبؤاته  السنوية والتي يزعمها في شهر 12 من كل عام، حيث يعتقد الكثير من الناس أنه تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تتحقق في بعض الأحيان، في حين يرى آخرين أن ما يحدث مجرد صدفة.


وكان مشيل بدأ في مجال التنبؤات عام 1985، حيث أطلق عليه البعض لقب نوستراداموس العرب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 4 قتلى

جرحى في انفجار جديد بلبنان

FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

توقع انفجار مرفأ بيروت.. مفاجأت صادمة يكشفها فلكي لبناني بشأن أردوغان وإيران

إعلامي لبناني: تكليف الحريري برئاسة الحكومة بعث بارقة أمل في نفوس اللبنانيين

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن مرفأ بيروت .. شاهد

ترشيحاتنا

عروس شبح.. عائلة تخرج جثة ابنتها الميتة لبيعها وتزويجها

تشكيل مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

السيسي يوجه بالبدء بشكل فوري في تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق

من أجل عيون الأهلي والزمالك.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن موعد الميركاتو الشتوي

ميدو يطلق قذائفه: مرتضى منصور وعائلته لازم يختفوا

ترامب يصر على فوزه في الانتخابات ويعلن بدء المعركة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير هاني الناظر.. أضرار النكد على الصحة

فساتين ملفتة ومكياج صاخب.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة أحمد الفيشاوي

أسباب الإسهال المزمن بعد الأكل .. 11 مرضاً غير متوقعة