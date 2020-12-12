طبيب من أمريكا: القدرات العملية في مصر كبيرة وقادرة على التعامل مع كورونا

قال الدكتور علي فطوم الباحث في علوم اللقاحات من ميشيجان، إن القدرات العملية المتواجدة في مصر كبيرة وتستطيع مواجهة فيروس كورونا والتعامل مع طريق توزيع لقاح كورونا.





وأضاف علي فطوم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تمت الموافقة على لقاح فايزر في أمريكا وستبدأ عملية التلقيح خلال أيام ".





وتابع علي فطوم:" هناك أولوية في امريكا لتلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتخفيض عدد الوفيات بفيروس كورونا".





ولفت علي فطوم إلى ان:" لقاح فايزر يحتاج إلى تبريد سالب 70 درجة مئوية من اجل الحفاظ على صلاحيته"، مضيفا:" من الممكن ان يحصل لقاح موديرنا على الموافقة الأسبوع المقبل ويتم البدء في التلقيح على الفور".





وأكمل علي فطوم:" لقاح موديرنا يستطيع أن يبقى داخل الثلاجة بدرجة 4 مئوية حتى 30 يوما ولكن لقاح فايزر صالح للبقاء في درجة حرارة 4 درجة مئوية حتى 7 أيام ".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاولوية للحصول على لقاح كورونا الصيني هم العاملون في الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة، مضيفا:" تم إجراء تجارب سريرية على اللقاح الصيني على 3 مراحل".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة المصرية لن تضر مواطنيها بجلب اللقاح الصيني لأن اللقاح الصيني حصل على الموافقة من منظمة الصحة العالمية وتم تسجيله في دولة الإمارات الشقيقة".





وتساءل الإعلامي أحمد موسى:" هل اللقاح الصيني حلال على تركيا وحرام على مصر؟، مضيفا:" العلماء المتخصصون هم المسؤولون على تحديد صلاحية أي لقاح يظهر للوقاية من فيروس كورونا ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان تعاقد على اللقاح الصينى في تركيا، وقنوات الإخوان في تركيا التي تهاجم اللقاح الصيني الذي وصل إلى مصر ، أردوغان تعاقد على نفس اللقاح في تركيا ".





وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد، سيكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي.





وأضاف المصدر، أن الشحنة التي وصلت أول امس من لقاح شركة سينوفارم تم وضعها بالتخزين المبرد ، ويبدأ التطعيم مطلع الأسبوع المقبل.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة “سينوفارم” الصينية، وتسلمت مصر الشحنة الأولى منه أول امس، من أسرع اللقاحات التي تم تصنيعها في العالم.





وأضافت زايد، أن مصر لديها خط إنتاج في فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا في مصر.





وتابعت وزيرة الصحة، أنه نتفاوض مع الشركة الصينية، لتصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر، مؤكدةً أن مصر تسعى لتصنيع لقاح كورونا للمصريين، وللدول الإفريقية الأخرى بعد إنهاء مفاوضات الحصول على حق تصنيعه في مصر.