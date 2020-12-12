وزيرة الهجرة تشارك في المؤتمر الإعلامي للهيئة الكندية للتراث المصري.. فيديو

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في المؤتمر الإعلامي للهيئة الكندية للتراث المصري، الذي يتم اذاعته الان عبر برنامج زووم، لتكريم اثنين من رواد "مصر تستطيع" بالخارج وهما د. هدى المراغي و د. وجيه المراغي، وذلك بمناسبة حصولهما على أعلى أوسمة في كندا لعام 2020 لإسهاماتهما في المجال العلمي الهندسي الصناعي.





وحصلت الدكتورة هدى المراغي أحد أقطاب الجالية المصرية في كندا، على على أرفع وسام مدني في كندا من الحاكم العام الكندي جولى باييت لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية داخل وخارج كندا.





وتعد المراغي من أبرز النماذج المشهورة في كندا، حيث تعد أول سيدة تتولى منصب عميد لكلية الهندسة في جامعة ويندسور بكندا، وذلك عام 1994.





ونرصد معلومات عن المصرية التي توجت على عرش هندسة كندا":





- تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وحصلت على المركز الأول على دفعتها.





- سافرت إلى كندا لتحضير رسالة الدكتوراة وكانت أول سيدة تحصل على درجة الدكتوراة في مجال الهندسة الميكانيكية في تاريخ كندا.





- أول سيدة تتولى منصب عميد كلية الهندسة عام 1994 وذلك للمرة الأولى في تاريخ كندا.





- أسست مركز ويندسور وهو أول مركز بحثي متخصص في نظم الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع والذي يحتل المركز الثاني عالميا.





- أول سيدة من أصل عربي تحصل على وسام الشرف من الدرجة الاولى في مقاطعة انتاريو بكندا تكريما لجهودها العلمية في مجال الهندسة.





- تعد واحدة من أهم الاساتذة وباحثي الهندسة الصناعية في العالم فقد قدمت 350 بحثا علميا غيرت موازين هندسة التصنيع في العالم.





- تولت منصب عضو المجلس الاستشاري العلمي لوزارة الدفاع الكندية لمدة 5 سنوات كانت تلتقي فيها قادة الجيش الكندي والباحثين في المجالات المختلفة.





-نشرت الدكتورة هدى أكثر من 350 بحثا علميا في المجلات العلمية والمهنية والمؤتمرات، وحررت 3 كتب، وساهمت في 13 كتابا آخر.