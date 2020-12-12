بيتفسحوا في اسكندرية.. كشف غموض اختفاء فتاتي شبرا الخيمة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في العثور على فتاة متغيبة تدعى آلاء طالبة بالصف الثالث "ثانوي تجاري" بشبرا الخيمة حيث تبين وجودها بصحبة صديقتها إسراء أحمد بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية.









وكشفت التحريات عن اتصال الفتاة بوالدها من احد المحال بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية تطلب منه أن يذهب إليها وأن صديقتها أخذت كل ما معها من أموال.





وتبين أن الفتاتين ذهبتا لمدينة الإسكندرية من اجل الفسحة عقب خروجهما من المدرسة وتم تسليمهما لأسرتهما مع التعهد بحسن رعايتهما.





وكانت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد شهدت اختفاء فتاتين بالصف الثالث التجاري في ظروف غامضة دون علم أسرتيهما بأي معلومات تفيد بالوصول إليهما.