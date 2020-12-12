أفشة يثير أزمة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. تفاصيل

استفز أحد جماهير فريق المقاولون العرب، المتواجدين في ستاد الكلية الحربية، لاعبي الزمالك، بهتاف للاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، وكادت أن تحدث أزمة بين الجماهير في مدرجات ستاد الكلية الحربية، لولا تدخل البعض لتنتهي الأزمة سريعا، ويستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وهتف أحد مشجعي ذئاب الجبل، المتواجد في المدرجات، للاعبي الزمالك قائلا:"أفشة"، وهو ما أغضب متابعي القلعة البيضاء وجعلهم يدخلون في مناوشات

وحقق فريق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري ويحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره.





جاء هدف اللقاء الأول عبر النيران الصديقة عن طريق المدافع خالد الحسيني وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.





ونجح لاعبو الزمالك فى ترويض ذئاب الجبل وتسجيل هدفين فى اللقاء واستغل الفارس الأبيض نزول أشرف بنشرقي فى الشوط الثاني لفتح المساحات فى منتصف الملعب وتمرير الكرات إلى زملائه ومنحهم أفضلية فى التسديد على مرمى حارس المقاولون العرب.





ذئاب الجبل إعتمد على الإستحواذ على الكرة فى مجريات الشوط الثاني وهدد مرمى الزمالك لكن فشل فى تخطى دفاعات الأبيض وتسجيل الأهداف ليخرج اللقاء أبيض بإمتياز وثنائية دون رد.





بدأ اللقاء بضغط للذئاب وسدد سيف الجزيرى كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك ويمسكها محمد ابوجبل حارس الزمالك وترتد الكرة الى مصطفى محمد يراوغ من الناحية اليسرى فى الدقيقة الاولى ويسددها تصطدم فى دفاعات المقاولون العرب وتتحول الى ضربة ركنية.

حاول كريم مصطفى مراوغة دفاعات الزمالم فى الدقيقة الثانية إلا أنه فشل ومرر فى الدقيقة الثالثة احمد فتوح كرة ماكرة الى حميد أحداد وراوغ مدافعى المقاولون وتحولت الكرة الى رمية تماس وحصل فى الدقيقة الرابعة أحمد فتوح لاعب الزمالك على الركنية الثانية.

مرر مصطفى محمد كرة عرضية فى الدقيقة الثامنة وحاول احمد سيد زيزو تخطى حسن الشامي فى الدقيقة التالسعة داخل منطقة الجزاء الا ان مدافع ذئاب الجبل نجح فى إبعادها الى ضربة ركنية.

وأرسل فرجاني ساسي فى الدقيقة العاشرة كرة ماكرة بكعب القدم تصل الى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء يفشل فى السيطرة عليها وحصل زيزو فى الدقيقة 13 على ركلة حرة بعد تعرضه لخطأ من جانب لاعب المقاولون العرب.

راوغ محمد مجلى شيكابالا فى الدقيقة 16 ومرر الكرة الى سيف الجزيرى وحاول مراوغة محمد عبدالغني وسدد الكرة بغرابة الى خارج الملعب لتضيع فرصة تهديد مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

وأرسل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 18 كرة داخل منطقة الجزاء تصل إلى شيكابالا الذى سددها فى المرمى ويمسك بها محمود أبوالسعود حارس ذئاب الجبل ومرر حميد حداد كرة فى الدقيقة 21 داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافعى المقاولون العرب إلى منتصف الملعب.

أحرز فريق الزمالك الهدف الأول فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 28 عن طريق النيران الصديقة بعدما أرسل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 27 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها محمود علاء برأسه تصدى لها محمود أبوالسعود وترتد وتصطدم فى جسم أحد مدافعى ذئاب الجبل وتسكن فى الشباك.

تعرض المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك إلى الإصابة بعد كرة مشتركة فى الدقيقة 31 إضطر خلالها حكم اللقاء الدولى جهاد جريشة إلى إيقاف اللعب لخضوع اللاعب إلى العلاج وأرسل فى الدقيقة 39 أحمد فتوح كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه قوية تعلو عارضة محمود أبوالسعود ويسقط على يده ويضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب لحين علاج اللاعب.

نجح محمود علاء فى الدقيقة 43 فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء الذى أرسلها محمد مجلى لاعب المقاولون العرب ويحولها إلى ضربة ركنية.



بدأت مجريات الشوط الثاني بضغط من لاعبى المقاولون العرب وطالب سيف الجزيرى بركلة جزاء لصالح الذئاب بداعى لمس محمد عبدالغني الكرة بيده ولجأ جهاد جريشة حكم اللقاء الى تقنية الفيديو الـ VAR ثم قرر إحتساب الكرة رمية تماس لصالح المقاولون العرب.





حصل مصطفى محمد فى الدقيقة 57 على ركلة حرة بعد كرة مشتركة مع ابراهيم صلاح لاعب ذئاب الجبل وفى الدقيقة 55 منح جهاد جريشة حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب التونسي فرجاني ساسي بعد إرتكابه خطأ ضد داوودا لاعب ذئاب الجبل.





وأشهر حكم اللقاء جهاد جريشة البطاقة الصفراء ضد لاعب المقاولون العرب امير عابد بعد عرقلته للمهاجم المغربي حميد أحداد فى الدقيقة 59 وكاد خالد الحسيني أن يمنح الزمالك هدف ثاني بعدما اخطأ فى إبعاد الكرة وتصطدم بالقائم ودفع فى الدقيقة 63 البرتغالى جيمي باتشيكو باللاعب المغربي أشرف بنشرقي بديلا عن محمود عبدالرازق شيكابالا.





سدد أشرف بنشرقي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى أول لمسة بعد نزوله ينجح محمود أبوالسعود حارس المقاولون العرب فى إمساك الكرة بصعوبة فى الدقيقة 64.





واضطر عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل غلى سحب داوودا ونزول محمد حمدى ذكى فى الدقيقة 68 من أجل تفعيل النواحي الهجومية وحصل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 69 على ركلة حرة من الجبهة اليمنى وسددها فرجاني ساسي برأسه قوية تعلو عارضة المنافس.





راوغ أشرف بنشرقي دفاعات المقاولون فى الدقيقة 73 ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء الى مصطفى محمد الذى سدد الكرة قوية يمسكها محمود أبوالسعود حارس ذئاب الجبل ودفع باتشيكو باللاعب إسلام جابر بديلا عن حميد أحداد فى الدقيقة 75.





وسدد محمد سالم فى الدقيقة 80 كرة قوية برأسه تمر إلى جوار مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك وتعرض حارس الزمالك للإصابة بعد إصطدام يده بقدم لاعب ذئاب الجبل داخل منطقة الجزاء فى كرة مشتركة وسدد فى الدقيقة 82 أشرف بنشرقى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس المقاولون العرب.



