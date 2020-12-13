ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هشام يكن عن تعيين فاروق جعفر لرئاسة لجنة كرة الزمالك: ليس له أي رؤية فنية واختيار غير موفق

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:18 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
Advertisements
حسام الحارتي
قال هشام يكن، مدافع الزمالك السابق، إن اختيار فاروق جعفر لرئاسة لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، اختيار غير موفق.

وأضاف هشام يكن ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "اختيار فاروق جعفر لرئاسة لجنة الكرة اختيار غير موفق والعمل معه صعب جدًا ولم أر له أي رؤية فنية".

وتابع: "يكفي أن فاروق جعفر اتهم الزمالك بالفوز ببطولاته الإفريقية بمساعدة الحكام، وهذه التصريحات تقلل من انتماء الجماهير للنادي، متسائلا ما هي رسالته للمشجعين الشباب من هذا الحديث؟"

وأردف: "مباراة الزمالك والمقاولون مهمة من الناحية الفنية والمعنوية، اللاعبون تأثروا بشدة بخسارتهم لبطولتي دوري الأبطال وكأس مصر".

وأكمل: "الزمالك حقق أحد أهم انتصاراته بالفوز على المقاولون العرب.. والزمالك بيتي قبل مرتضى منصور وولدت وتربيت فيه، ونسعى لدعم فريق الزمالك والوقوف معه بالفترة المقبلة".

وأتم: "الزمالك قادر على الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا من جديد، لأنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

اخبار النادي الاهلي| تطور في أزمة نادي القرن.. مجازاة 5 مسئولين بـ استاد القاهرة

أفشة يثير أزمة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. تفاصيل

سأترك عملي| مدحت العدل: أتشرف بانضمام أحمد وأمير مرتضى في قائمتي الانتخابية لـ الزمالك

رئيس الاتحاد السكندري: إبراهيم حسن في العناية المركزة وحالته مستقرة الآن

أزمة الصورة.. فرج عامر: ميدو باس دماغ محمود الخطيب وحسن حمدي

جماهير الزمالك تكرم أمير مرتضى في الإمارات

هشام يكن عن تعيين فاروق جعفر لرئاسة لجنة كرة الزمالك: ليس له أي رؤية فنية واختيار غير موفق

"لو فيه خير مكنش الأهلي استغنى عنه".. عصام مرعي: أحمد الشيخ غير مؤهل للعب في الزمالك وشيكابالا أحسن منه

مصور مباراة بيراميدز والاتحاد: عمار حمدي تعمد إعادة إشارة الفلوس لـ رمضان وإكرامي

أهلي ولا زمالك.. مصطفى مراد فهمي يحسم الجدل حول لقب نادي القرن

مبخافش غير من اللى خلقني| تفاصيل خناقة عماد النحاس مع حكم مباراة الزمالك

عصام مرعي: لو شفت محمود الخطيب في مكان عام هتصور معاه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام أعين الجمهور.. نمر يهجم على مدربه بوحشية | فيديو

3 ملايين إسترليني في الدقيقة .. جنون الإنفاق يضرب بريطانيا في 9 ساعات

على طريقة الأفلام.. فندق يضع زبائنه في مغامرة لدخول غرفهم| صور