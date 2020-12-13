هشام يكن عن تعيين فاروق جعفر لرئاسة لجنة كرة الزمالك: ليس له أي رؤية فنية واختيار غير موفق

قال هشام يكن، مدافع الزمالك السابق، إن اختيار فاروق جعفر لرئاسة لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، اختيار غير موفق.





وأضاف هشام يكن ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "اختيار فاروق جعفر لرئاسة لجنة الكرة اختيار غير موفق والعمل معه صعب جدًا ولم أر له أي رؤية فنية".





وتابع: "يكفي أن فاروق جعفر اتهم الزمالك بالفوز ببطولاته الإفريقية بمساعدة الحكام، وهذه التصريحات تقلل من انتماء الجماهير للنادي، متسائلا ما هي رسالته للمشجعين الشباب من هذا الحديث؟"





وأردف: "مباراة الزمالك والمقاولون مهمة من الناحية الفنية والمعنوية، اللاعبون تأثروا بشدة بخسارتهم لبطولتي دوري الأبطال وكأس مصر".





وأكمل: "الزمالك حقق أحد أهم انتصاراته بالفوز على المقاولون العرب.. والزمالك بيتي قبل مرتضى منصور وولدت وتربيت فيه، ونسعى لدعم فريق الزمالك والوقوف معه بالفترة المقبلة".





وأتم: "الزمالك قادر على الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا من جديد، لأنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين".



