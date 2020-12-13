ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنسبة 100%.. رئيس جامعة طنطا: الانتهاء من قوائم انتظار مرضى القلب بالمستشفى التعليمي..فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
محمود زكى
محمود زكى
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، إن كل ما قدمه الجيش الأبيض خلال الفترة الماضية حول أزمة كورونا وغيرها من الأزمات الطبية يفوق التصور، منوها إلى أن جامعة طنطا من اليوم الأول بدأت فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد  الفتاح السيسى، التى تكون هدفها الرئيسى إنهاء قوائم الانتظار للمرضى.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم الانتهاء من قوائم الإنتظار دعامات القلب بمستشفى التعليمي العالمية بنسبة 100%، وذلك من خلال  إجراء عمليات جراحية 1600 حالة منذ تاريخ بدء قوائم الإنتظار، ومن ضمن هذه الحالات 700 حالة قسطرة قلب.

وأضاف زكى، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أنه تم الإنتهاء من قوائم الإنتظار، فى مجال القسطرة القلبية وتركيب الدعامات، التى يتم تسميتها دعامات الحياة، وذلك يعود لأن المصريون من أكثر الشعوب الذين يعانون من أمراض القلب، نتيجة ارتفاع درجة الكوليسترول فى الدم، ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، فتكون تلك الأمراض هى الداعم الأساسي للإصابة بأمراض القلب، كاشفا عن أن المريض لا يدرك مرضه بالقلب إلا فجأة وفى لحظة معينة، ومن هنا تظهر الحالة السريعة فى التعامل مع جراحات القلب. 


ولفت"زكي"، إلى أنه لكثرة مرضي القلب، قامت الدولة بالتفكير فى إنهاء تلك قوائم الإنتظار لمرضى القلب خصيصا، وقد تم الفعل بدء استراتيجية تم تأسيسها على عمل أكثر من مجموعة أطباء على مدار 24 ساعة، وليس 8 ساعات فقط وذلك للانتهاء من القوائم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جلسات وعلاجات حديثة لـ أمراض القلب في فعاليات كارديو أليكس السنوي.. وعلاقة أمراض ضغط الدم بالاكتئاب.. وتأثير علاج فيروس كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة

إجراء 211 جراحة قسطرة قلبية وتشخيصية بمستشفى الزقازيق العام

المستشفى الجامعي بأسوان يجرى 8875 عملية جراحية من يناير وحتى أكتوبر الماضى

إجراء 188 عملية قسطرة قلبية بمستشفى إسنا التخصصي في الأقصر

مستشفى إسنا بالأقصر يجري 9 عمليات قسطرة قلب وتركيب دعامات في يوم واحد.. تفاصيل

رئيس جامعة طنطا: انتهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب بالمستشفى التعليمى بنسبة 100%

ترشيحاتنا

أمير مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة للاعبي وجماهير الزمالك

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-12-2020

هشام يكن عن تعيين فاروق جعفر لرئاسة لجنة كرة الزمالك: ليس له أي رؤية فنية واختيار غير موفق

عجائب الصلاة النارية .. رددها بهذا العدد لتحقيق أمانيك

أخبار الرياضة| مصطفى مراد فهمي يحسم الجدل حول لقب نادي القرن.. إبراهيم حسن في العناية المركزة.. والعدل يعلن خوض انتخابات الزمالك

خاص | خطوة أخيرة تفصل عصام الحضري عن تدريب النجم الساحلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور

فستان زفاف مسكون.. عروس تمر بأحداث مرعبة قبل زواجها | صور

لصوص ولكن.. أغرب جريمة سرقة لسيارة مرسيدس| صور