بنسبة 100%.. رئيس جامعة طنطا: الانتهاء من قوائم انتظار مرضى القلب بالمستشفى التعليمي..فيديو

قال الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، إن كل ما قدمه الجيش الأبيض خلال الفترة الماضية حول أزمة كورونا وغيرها من الأزمات الطبية يفوق التصور، منوها إلى أن جامعة طنطا من اليوم الأول بدأت فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تكون هدفها الرئيسى إنهاء قوائم الانتظار للمرضى.





وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم الانتهاء من قوائم الإنتظار دعامات القلب بمستشفى التعليمي العالمية بنسبة 100%، وذلك من خلال إجراء عمليات جراحية 1600 حالة منذ تاريخ بدء قوائم الإنتظار، ومن ضمن هذه الحالات 700 حالة قسطرة قلب.





وأضاف زكى، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أنه تم الإنتهاء من قوائم الإنتظار، فى مجال القسطرة القلبية وتركيب الدعامات، التى يتم تسميتها دعامات الحياة، وذلك يعود لأن المصريون من أكثر الشعوب الذين يعانون من أمراض القلب، نتيجة ارتفاع درجة الكوليسترول فى الدم، ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، فتكون تلك الأمراض هى الداعم الأساسي للإصابة بأمراض القلب، كاشفا عن أن المريض لا يدرك مرضه بالقلب إلا فجأة وفى لحظة معينة، ومن هنا تظهر الحالة السريعة فى التعامل مع جراحات القلب.









ولفت"زكي"، إلى أنه لكثرة مرضي القلب، قامت الدولة بالتفكير فى إنهاء تلك قوائم الإنتظار لمرضى القلب خصيصا، وقد تم الفعل بدء استراتيجية تم تأسيسها على عمل أكثر من مجموعة أطباء على مدار 24 ساعة، وليس 8 ساعات فقط وذلك للانتهاء من القوائم.







