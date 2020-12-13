"اليوم" السعودية: استمرار إيران في دعم الميليشيات الإرهابية يزعزع أمن واستقرار المنطقة

أكدت صحيفة " اليوم" السعودية، أن استمرارالـنظام الإيراني في دعم الميلـيشيات الإرهابية في اليمن والعراق ولبنان ودول عربية، ومدها بالسلاح والمال لتمضي في ارتكاب الجرائم والاعتداءات يزعزع أمن واستقرار المنطقة.





وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان "نظام إيران.. الإرهاب والتحايل" - أن من يرصد تصرفات النظام الإيراني؛ يستدرك أنه من الاستحالة بما كان أن يكون هذا النظام جزءا طبيعيا من العالم، فبرغم المساعي الدولية لتغيير سلوكه وتعاقب القرارات والعقوبات، إلا أنه يستمر في مساعيه، ولعل ما ورد في بيان إدانة الـولايات المتحدة الأمريكية للقانون الذي أقره مؤخرًا النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي.



