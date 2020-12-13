آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020

على الرغم من أن عام 2020 كان له طابع خاص بسبب انتشار فيروس كورونا إلا أن احتفل الكثير من نجوم الفن والمشاهير بحفل زفافهم والتي كان بعضها في أجواء عائلية خاصة بسبب تفشي الفيروس التاجي على عكس بعض آخر أقام حفلات كبيرة وسط حضور العديد من الأصدقاء والأهل والأقارب. آخر





وتنوعت واختلفت فساتين زفاف المشاهير خلال 2020 بين البساطة والفخامة، فنرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز فساتين زفاف النجمات خلال هذا العام والتي كان آخرهن الفنانة رنا سماحة وميار الغيطي..





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تألقت ياسمين صبري في عقد قرانها بفستان بسيط للغاية ومتوسط الطول من دار الأزياء العالمية جيفينشي، وكانت تتسم إطلالة ياسمين صبري بالبساطة نظرا لإقامة عقد القران في المنزل بسبب فيروس كورونا.





وأبهرت الفنانة التونسية درة متابعيها وجمهورها بإطلالاتها في حفل زفافها الذي أقيم في الجونة، حيث ظهرت بتصميمات خلابة من أنامل المصمم العالمي زهير مراد.





كما احتفل الفنان محمد الشرنوبي بعقد قرانه على راندا رياض في المنزل وسط أجواء عائلية، حيث اختارت العروس فستانا راقيا وجذابا من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد.





في حفل زفاف ضخم ارتدت الفنانة الشابة هنادي مهنا فستان زفاف جمع بين الفخامة والأناقة من أنامل المصمم المصري هاني البحيري واتسم الفستان بأنه متناسق مع قوامها.





بينما اختارت الفنانة ميار الغيطي في حفل زفافها فستانا أبيضا بأكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجبير المطرز بنقوشات الورد الفخمة والقيمة، كما تميز الفستان بأنه متناسق مع قوامها المثالي، ولم ترتد طرحة الزفاف وجمعت إطلالتها بين البساطة والأناقة.





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وبإطلالة ملائكية خطفت الفنانة رنا سماحة الأنظار في حفل زفاف ضخم بإحدى القاعات الكبيرة، حيث تميز الفستان بأنه منفوش ومتناسق مع قوامها النحيف و اعتمدت على تسريحة شعر ومكياج جذاب كشف عن جمالها.





كما تألقت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان بفستان زفاف أبيض طويلا وبدون أكمام واتسم التصميم بقماش الجبير الذى زاد من أناقتها، وكان الفستان من أنامل المصمم أحمد فايز.