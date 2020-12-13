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أخبار العالم

ميركل تعلن موعد التطعيم ضد كورونا في أوروبا وألمانيا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:41 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
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شيماء مصطفى
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن التلقيح ضد فيروس كورونا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبدأ بعد أيام قليلة من ترخيص اللقاح المتوقع بنهاية ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تتخذ سلطات الاتحاد الأوروبي قرارًا بحلول 29 ديسمبر الجاري بشأن الموافقة على استخدام أول لقاح ضد فيروس كورونا، في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تطعيم مواطنيها بلقاح شركتي فايزر وبايونتك المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، الأحد، أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة في محاولة للحد من موجة إصابات فيروس كورونا التي تجتاح البلاد.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع القادة الفيدراليين وقادة الولايات، إن البلاد بحاجة ماسة إلى معالجة الارتفاع المتسارع في إصابات كوفيد-19.

وأضافت ميركل أن الإجراءات الحالية لم تنجح بالحد من تفشي فيروس كورونا، لذا من الضروري اتخاذ القرار الصعب وتنفيذ إجراءات جديدة لكبح تفشي كورونا.

وستظل القيود الجديدة سارية المفعول حتى 10 يناير على الأقل للمساعدة في معالجة الموجة الثانية من جائحة الفيروس المستجد الذي يهدد بإغراق النظام الصحي في البلاد.

ومن المقرر أن يتسبب القرار في اضطراب كبير لتجار التجزئة ونظام التعليم والجمهور في الفترة التي تسبق عطلة عيد الميلاد.

وتشمل الإجراءات إغلاق معظم المحلات التجارية من يوم الأربعاء القادم وحتى 10 يناير، كما اتفقوا مبدئيا على بقاء المدارس مغلقة خلال تلك الفترة.

ويسمح القرار فقط للمحلات الأساسية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، وكذلك البنوك، بالبقاء مفتوحة والعمل بينما يتم إغلاق جميع المتاجر والخدمات غير الأساسية حتى 10 يناير، بما في ذلك مصففي الشعر.

كما تحث القيود الجديدة على إغلاق المدارس ومواصلة الدروس من المنازل عبر الإنترنت بالإضافة إلى تمديد عطلة عيد الميلاد حتى 10 يناير.

وعلاوة على ذلك، سيتم إغلاق مراكز الرعاية النهارية أيضا، ولكن سيتمكن الآباء من أخذ إجازات مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهم.
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