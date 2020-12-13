ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي سيراميكا كليوباترا يصدر بيانا عاجلا بشأن شعاره الجديد واسمه

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:52 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
عبدالله هشام
أصدرت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بيانًا صحفيًا، لتوضيح بعض الأمور المتعلقة باسم النادي، واستخدام شعاره الجديد، بما يتسق وسياسة الشفافية، ومد جسور التعاون مع وسائل الإعلام كافة.


وحث البيان على استخدام اسم النادي بمسماه الصحيح "سيراميكا كليوباترا"، من دون أي اختصارات، تؤدي إلى التباس غير مقصود، كما نوه البيان إلى ضرورة استخدام شعار النادي الجديد، الموضح في الصورة الملحقة بالخبر، بما يتسق وحقوق النادي التسويقية في هذا الصدد.


وجاء نص البيان كالتالي:
"الزملاء الإعلاميون:

في إطار التعاون المثمر، على مستوى التغطية الإعلامية المتميزة التي تقدمها جميع وسائل الإعلام لأنشطة نادي سيراميكا كليوباترا، فإننا نحيط سيادتكم علمًا بأن الاسم المعتمد للنادي لدى جميع الجهات الرسمية المعنية هو "سيراميكا كليوباترا"، من دون أي اختصارات، تؤدي لحدوث التباس لدى الرأي العام، كما يرجى من سيادتكم استخدام شعار النادي المرفق في البيان، بإعتباره شعار نادي سيراميكا كليوباترا المعتمد، وذلك بما يتسق مع حقوق النادي الأدبية والتسويقية.


ونحن إذ ننوه لذلك، فإننا نثق على حرص سيادتكم، تحري الدقة في ذكر اسم سيراميكا كليوباترا، بمسماه الرسمي المعتمد، وشعاره المعتمد، في منصاتكم الإعلامية المختلفة، مقروءة، ومسموعة، ومرئية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سجل 27 هدفا بموسم.. سيراميكا كليوباترا يعلن عن ثامن صفقاته

غدا .. سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديًا

بحضور محمد أبو العينين .. سيراميكا كليوباترا يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

وصول النائب محمد أبو العينين إلى مؤتمر تقديم صفقات سيراميكا كليوباترا

محمد أبو العينين: أنا أهلاوي.. وأعشق محمود الخطيب

أبو العينين: تمسكت باستمرار هيثم شعبان كمدير فني لـ سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

اتفاق تعاون جديد بين الإمارات وإسرائيل.. تفاصيل

لا شيء يأتي سهلا.. أول تعليق من تريزيجيه بعد إصابته

تستحق التضحية من أجلها .. نجمات يدعمن دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

في ذكرى رحيل زبيدة ثروت.. تعرف على عدد زيجاتها

أحمد حسن يكشف مصير مهاجم الجونة.. ويتغزل في أداء سيراميكا كليوباترا

تنظيم قاعدة آسيا.. إندونيسيا تعلن القبض على الإرهابي ذي القرنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. Kama-1 أحدث سيارة كهربائية روسية.. صور

هيونداى تصنع المستقبل .. ضمت شركة الروبوتات بوستون دايناميكس

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020