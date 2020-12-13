بحضور وزير الأوقاف.. الأعلى للإعلام يناقش الوعى وأثره فى استقلال الدول





ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ندوة حول الوعى وأثره فى استقلال الدول،صباح الثلاثاء القادم بمقر المجلس بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعدد من كبار الصحفيين.





من جانب اخر عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، عدة فاعليات خلال الفترة الماضية .





وكان نظم المجلس الاسبوع الماضى فاعلية بمؤسسة الأهرام واطلق احتفالية كبرى في إطار مبادرة (مصر أولًا.. لا للتعصب) بمناسبة بدأ انطلاق الدوري العام لكرة القدم وصولًا إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين في مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.





بدأ ت الاحتفالية من أمام مؤسسة الأهرام بعرض موسيقى وزارة الشباب والرياضة، وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .



