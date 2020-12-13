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خبيرة تغذية توضح مفهوم ثبات الوزن بعد حرق الدهون

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن مرحلة ثبات الوزن أمر شائع لكلِ شخص يحاول إنقاص الوزن، ومع ذلك يتفاجأ معظمنا عند المرور بهذه المرحلة، وذلك على الرغم من استمرارهم على تناول الطعام بحرص، وممارسة الرياضة بانتظام، إذ يمكن أن يمر بهذه المرحلة العدائون، والذين يمارسون رياضات التحمل، والذين يتبعون النظام الغذائي.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مرحلة ثبات الوزن قد تحدث بعد خسارة الوزن الأولية التي تكون سريعة وكبيرة، كما يمكن أن تحدث عندما لا يستطيع الشخص خسارة الكيلوجرامات القليلة المتبقية من الوزن المطلوب خسارته، ويعد الحد الأدنى من الوقت لثبات الوزن دون نتائج في خسارة الوزن مما يساوي أربعة أسابيع، ويمكن أن يستمر ثبات الوزن فترة أطول إذا لم يقم الشخص بإجراء التغييرات اللازمة على خطة فقدان الوزن لكسر هضبة فقدان الوزن. 
   
وتابعت: "انخفاض الوزن لا يسبب خسارة الدهون فقط، إنما تُفقد كمية صغيرة من العضلات، إذ يُقدر أن ما يصل إلى 25% من أنسجة الجسم المفقودة أثناء فقدان الوزن تأتي من العضلات، ونظرًا إلى أن العضلات ضرورية للحفاظ على معدل أيض عالٍ، فإن فقدان الكتلة العضلية يمكن أن يقلل معدل الأيض، ويعيق فقدان الوزن، ويمكن أن تساعد تمارين القوة على بناء العضلات، والمحافظة عليها، وبالتالي المحافظة على معدل الأيض من الانخفاض".

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