نائب محافظ القليوبية تتفقد المراكز التكنولوجية بطوخ

أكدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.









جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ القليوبية اليوم الأحد عددا من المشروعات الجارية مدينة طوخ، شملت تفقد أعمال المركز التكنولوجي للتأكد من سير العمل به بطريقة صحيحة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بقانون التصالح، والتأكد من اتباع المواطنين والموظفين للإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأكدت ريان على سرعة إنهاء إدخال الكم المتراكم مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها، بالإضافة إلى التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.





وقامت ريان بالمرور على وحدة المتغيرات المكانية وذلك للتأكد من كفاءة وجودة المنظومة الإلكترونية والأجهزة المسلمة لهم، وتوجهت بالشكر لفريق العمل بالمتغيرات المكانية لسرعة إنهاء الأعمال في وقت قليل.





يذكر أن المتغيرات المكانية الهدف منها الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من أملاك الدولة "التنمية المستدامة"، وذلك من خلال رصد ومتابعة الأراضي سواء كانت أملاك عامة أو خاصة وقانونيتها، ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء او التبوير ومراقبتها.





وتفقدت ريان ايضا الحملة الميكانيكية بمجلس المدنية للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومدى تنظيفها اولًا بأول.





وتأتي هذه الجولة للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات، وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.





ووجهت ريان مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أي سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية.





كما توجهت ريان لتفقد أعمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك بحارة الدسوقي وحارة فرج الأعرج متفرع من شارع العرجان وحارة الأحول وحارة خالد ندا وحارة سمبو وأكدت على المقاول بضرروة إنهاء الأعمال بطريقة جيدة وتلافي أي قصور تم ملاحظتها أثناء الجولة.





واختتمت ريان جولتها بمتابعة أعمال بلاعات صرف الأمطار بشارع نقابة المعلمين، حيث أنه جارٍ عمل 8 مطابق بالشارع لمواجهة سيول الأمطار وذلك بحضور مهندسي شركة مياة الشرب.