بخطوات بسيطة.. اعرفي إزاي تتخلصي من حب الشباب نهائيا

حب الشباب عادة ما يكون مرتبطًا باختلال التوازن الهرموني لأنه غالبًا ما يظهر عند اقتراب دورتك الشهرية ، فإن حب الشباب في خط الفك ليس دائمًا هرمونيًا. يمكن أيضًا أن يكون إنتاج الزهم الزائد وتراكم الأوساخ والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة على الوجه سببًا لحب الشباب .





وكشفا لموقع "بولد سكاي" ، فإن هناك بعض الطرق ، التي تساعدك في علاج حب الشباب :









لا تلمس وجهك دائما

هذه الحركة البسيطة تنقل الجراثيم من يديك إلى وجهك ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب على خط الفك. هذه واحدة من حالات المضاعفات التي تلمس فيها خط الفك خلال يومك. انتبه لهذه الإيماءة الشاردة الذهن وأبعد يديك عن وجهك. وإذا احتجت إلى لمس وجهك فتأكد من غسل يديك قبل ذلك لمنع انتشار الجراثيم والبكتيريا ووقف حب الشباب.





اترك بشرتك تتنفس

عادة ما نريد إخفاء حب الشباب لدينا ، وبالتالي نقوم بتحميل كريم الأساس والكونسيلر والمساحيق. حتى لا ننسى الكنتور لخلق خط الفك الحاد. بينما تعتقد أنك قد تفوقت على حب الشباب ، فإنك في الواقع تجعله أسوأ





الابتعاد عن الأطعمة الدهنية

يؤدي تناول الأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالسكر إلى تفاقم هذه المشكلة مما يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.





التقشير

ينصح بالتقشير لإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة من وجهك لفتح المسام. هذا أيضا يمنع الإصابة البكتيرية على الجلد. وبالتالي عن طريق التقشير يمكنك إزالة المسببات الرئيسية وراء حب الشباب.





حب الشباب عادة ما يكون مرتبطًا باختلال التوازن الهرموني لأنه غالبًا ما يظهر عند اقتراب دورتك الشهرية ، فإن حب الشباب في خط الفك ليس دائمًا هرمونيًا. يمكن أيضًا أن يكون إنتاج الزهم الزائد وتراكم الأوساخ والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة على الوجه سببًا لحب الشباب .

استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مقاومة لحب الشباب هذه لا تساعد فقط في تجفيف حب الشباب وتنظيف بشرتك ولكن أيضًا تمنع نوبة حب الشباب في المستقبل. لذا ، قم بتغيير روتين العناية ببشرتك من خلال تضمين المنتجات التي تقاوم حب الشباب وتعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة.







