ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عمرها قرون بعيدة.. اكتشاف برج مرعب من الجماجم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:09 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
داخل  برج "الأزتك" كانت ترقد الجماجم البشرية في سلام منذ قرون طويلة ، حتى  أزعجهم علماء الآثار في سباطهم العميق، بكشفهم  عن مخبئهم  إثر عمليات الاكتشاف عن أقسام جديدة داخل البرج المكسيكي الكائن في مدينة مكسيكو ستي، 

فقد سكنت تلك الجماجم البرج المكسيكي منذ القرن الخامس عشر الميلادي أسفل وسط مدينة مكسيكو سيتي، فبعد كل هذه العقود Hعلن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ "إيناه" أن الفريق كشف النقاب عن الواجهة والجانب الشرقي من البرج ، بالإضافة إلى 119 جمجمة بشرية لرجال ونساء وأطفال ، إضافة إلى المئات التي تم العثور عليها سابقًا.

تم اكتشاف البرج ، الذي يبلغ قطره حوالي خمسة أمتار أي ما يعادل 16.4 قدمًا ، لأول مرة في عام 2017 ، وتم اكتشاف أحدث الاكتشافات في مارس الماضي، ويُعتقد أنه جزء من Huey Tzompantli ، وهي مجموعة ضخمة من الجماجم التي أثارت الخوف في الغزاة الإسبان عندما استولوا على المدينة تحت قيادة هيرنان كورتيس في عام 1521.

يقع الهيكل الأسطواني بالقرب من كاتدرائية "ميتروبوليتان" الضخمة التي تم بناؤها فوق "تيمبلو مايور" أحد المعابد الرئيسية لعاصمة الأزتك تينوختيتلان ، والتي أصبحت حاليًا مدينة مكسيكو سيتي، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

كما حدد علماء الآثار ثلاث مراحل بناء للبرج ، والتي تعود إلى ما بين 1486 و 1502، وفاجأ اكتشاف البرج علماء الأنثروبولوجيا ، الذين كانوا يتوقعون العثور على جماجم المحاربين الشباب ، لكنهم اكتشفوا أيضًا جماجم النساء والأطفال ، مما أثار تساؤلات حول التضحية البشرية في إمبراطورية الأزتك.

قال عالم الآثار راؤول باريرا: "على الرغم من أننا لا نستطيع تحديد عدد هؤلاء الأفراد الذين كانوا محاربين ، فربما كان بعضهم أسرى مخصصين لمراسم تقديم القرابين"، وأضاف: "نحن نعلم أنهم أصبحوا مقدسين، أو تحولوا إلى هدايا للآلهة أو حتى تجسيد للآلهة نفسها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العالم كله يتحدث عن 59 تابوتا فرعونيا.. وهذا ما قاله عن الاكتشاف المذهل.. صور

المكسيك تعلن تسجيل أول حالة لشخص مصاب بفيروسي كورونا المستجد والأنفلونزا معًا

تعرف على أعلى المدن ارتفاعا حول العالم.. فيديو

اكتشاف كنز مدفون منذ 2500 عام.. مقبرة سقارة لم تبح بكل أسرارها بعد

بالدليل.. الأعلى للآثار: الشائعات حول طول المصريين القدماء غير صحيح.. فيديو

اكتشاف برج من الجماجم لـ 119 رجلا وامرأة وطفلا .. صور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع مهم بالموانئ المصرية .. تفاصيل

حكم الزواج من دون إخبار الزوجة الأولى.. الأزهر يجيب

وزير التعليم يكشف حقيقة إخفاء بعض المدارس لحالات كورونا

توصلنا لتفاهم.. أبي أحمد يعلق على زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى أديس أبابا

الثمن غالي.. التعليم: إلغاء العام الدراسي يعني عدم نقل الطلبة للصفوف التالية

بعد التشكيك في إصابات كورونا.. الصحة تفتح النار على منظمة الصحة العالمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل للتخلص من الشخير نهائيا؟.. 11 حلا طبيعيا

ملابس جريئة.. عبير صبرى فى إطلالة أنيقة من آخر جلسة تصوير برفقة زوجها.. شاهد

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من غازات البطن.. وياسمين صبري وهيفاء وهبي بنفس الإطلالات