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التطعيم في أمريكا يبدأ غدا.. تعرف على سعر لقاح فايزر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:06 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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حمزة شعيب
قال الدكتور غسان سعيد، رئيس الجمعية الطبيىة العربية الأمريكية، إن شحن لقاح فايزر بدأ في الولايات الأمريكية اليوم الأحد على أن يبدأ التطعيم صباح غد الإثنين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدفعة الأولى ستكون 4 ملايين جرعة.

وأوضح أن الأولوية في أمريكا لكبار السن حسب توصيات مركز التحكم للأمراض الأمريكي في التطعيم وأن فايزر حدد ثمن اللقاح 20 دولارًا مؤكدًا أن إدارة ترامب لم تحسن التعامل مع ملف كورونا.

وأشار إلى أن كل اللقاحات المتوفرة تؤدي لنتائج إيجابية بما فيها لقاح سينوفارم الذي يعد الآمن بين اللقاحات فهو يعتمد على الطريقة التقليدية في التلقيح .

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