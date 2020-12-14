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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة حول أساليب التدريس الحديثة.. نهاية الشهر الجارى

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 


أعلن مسئولو مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ان البرامج تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 


يأتي ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. 

ومن هذه الدورات دورة أساليب التدريس الحديثة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩ و ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠. 


أوضح مسؤلو مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس انه تقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.

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