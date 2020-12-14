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تعليم

بدء التسجيل لدورة التطبيقات العملية للتحاليل الطبية بزراعة عين شمس

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زارعة ومدير البرامج الجديدة بجامعة عين شمس، إن الكلية تسعى دائما لتخريج دفعه جديدة مؤهلة يحتاجها سوق العمل.
وأضاف الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته ل صدي البلد أن إدارة البرامج الجديدة بالكلية تعلن عن بدء التسجيل لدورة التطبيقات العملية للتحاليل الطبية اليوم   ويقوم بالتدريس بها فريق تدريبي بمستوى عالي قيمة الدورة 350 جنيها. 

وأشار إلى أن مدة الدورة ٤٠ ساعة تدربية 6 أيام بما لايعارض الجدول الدراسية للطلاب منوها عن الفئة المستهدفة طلاب الكليات البرامج العربي والبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية .  

وأوضح محتوي الدورة وهي عبارة عن سحب عينات والتعامل معها وتحاليل الكمياء الحيوية وقراءة التحاليل وتفسيرها وتحاليل السيرولوجي. وتهدف الدورة تطوير مهارات الطلاب اعدادهم  الي سوق العمل ورفع الكفاءة والخبرة في كيفية إدارة المعامل .

  ومن جانب اخر أعلنت جامعة عين شمس برئاسة أد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية ، تقدُم ١٠١٠ طالبة وطالبة من مختلف كليات جامعة عين شمس لخوض ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية. 


وذلك حسبما رصدت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع إدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة . 

و أوضح أ.د. عبد الفتاح سعود أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد المقبل وذلك بعد المراجعة القانونية لكافة استمارات الترشح التي تقدم بها الطلاب الراغبين في خوض السباق الانتخابي للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠. .

وأضاف أن الجامعة تراقب سير العملية الانتخابية مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعى بين الطلاب وارتداء الكمامات .
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