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حوادث

ضبط 5103 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5103 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2217 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و191 مخالفة السير بدون تراخيص، و20 دراجة نارية مخالفة، و45 مخالفة شروط التراخيص، و45 مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 
يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
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