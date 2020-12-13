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رياضة

شادي محمد: محمد شريف ظهر بشكل جيد رغم مشاركته في مركز الرأس الحربة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:56 م
محمد شريف
محمد شريف
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حسام الحارتي
أثنى شادي محمد نجم الأهلي السابق على أداء محمد شريف لاعب الأهلي الذي ظهر بشكل جيد في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة ، رغم مشاركته في مركز الرأس الحربة.

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' أن شريف أضاف ثقلًا كبيرًا لهجوم الأهلي في مباراة اليوم في ظل غياب رأس الحربة الأساسي للفريق '' مروان محسن ''.

انتهت أحداث مباراة الاهلي ومنافسه مصر للمقاصة بتقدم الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الاول من بطولة الدوري الممتاز. 

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم على منافسه مصر للمقاصة، في المباراة.

حصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء بعد سقوط كهربا داخل منطقة الجزاء.

سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لاشئ.

أدرك مصر للمقاصة التعادل أمام الأهلي، بعد هجمة مميزة خرجت الى ركنية.

سجل مروان حمدي لاعب مصر للمقاصة الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 41 من عمر المباراة، من رأسية مميزة بعد تمرير ركلة ركنيه له داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وتمكن محمد مجدي أفشة من تمرير كرة رائعة انفرد بها محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بحارس مرمى مصر للمقاصة، في الدقيقة 47 من عمر المباراة بعد أن راوغ الحارس وأسكنها الشباك ليتقدم للأحمر بالهدف الثاني. 

وتدخل حكم الـ VAR ليلغي الهدف ويحرم النادي الاهلي من التقدم على مصر المقاصة بهدف ثاني لتستمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. 

وحرم القائم الأيمن محمود عبد المنعم كهربا من تسجيل الهدف الثاني في مرمى مصر للمقاصة، في الدقيقة 62 من عمر المباراة. 

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة سجل كهربا هدف مميز بعد تمريرة رائعة من مجدي أفشة، ولكن للمرة الثانية يرفع حكم الراية محتسبًا الكرة تسلل على الفولت العالي. 

ولكن تدخل الـ VAR ليحتسب الكرة هدفًا ثانيًا للنادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر. 

وأهدر النادي الاهلي فرصة محققة لهدف ثالث في مرمى مصر للمقاصة، بعد تمريرة غريبة من محمد شريف لأفشة الذي توقف في منطقة الجزاء ولم يفعل بها شئ.

مرر علي معلول الكرة ببراعة عرضية بالمقاس على قدم عمرو السولية الذي تلقاها دون السقوط على الأرض وسددها لتسكن شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ويتقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسقط ناصر ماهر في الدقيقة 90 من عمر المباراة مصابًا بطريقة غريبة وتم استدعا الجهاز الطبي داخل ملعب المباراة، وعربة الإسعاف لنقل اللاعب، وخرج مصابًا وحل أكرم توفيق بدلًا منه.

وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لصالح الأهلي مقابل هدف واحد لمصر للمقاصة، وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي الى ثلاث نقاط والمقاصة مازال بدون أي نقطة. 
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