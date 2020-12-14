ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فريق طبي ينجح في إجراء عملية لاستئصال كيس بجوار القلب لطفل بجامعة طنطا.. صور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:44 ص
فريق طبي ينجح في
فريق طبي ينجح في إجراء عملية لاستئصال كيس بجوار القلب لطفل
Advertisements
احمد علي
نجح فريق طبي بالمستشفى الفرنساوي التعليمى بطنطا في إجراء عملية لاستئصال كيس بجوار القلب لطفل يبلغ عمره 3 سنوات في 5 دقائق. 
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عبد المنعم أستاذ جراحة القلب والصدر ان العمليه عبارة عن استئصال كيس من الغشاء التاموري بحجم كبير في طفل يبلغ 3 سنوات كان يعاني من تكرار لإصابات والتهابات صدريه. 

وأكد انه أثناء الفحص وعمل الاشاعات تبين وجود ورم في الحيزوم الصدري العلوي تم استءصاله عن طريق شق صدري ايسر صغير وتبين أنه عيب خلقي عباره عن كيس ناشئ من الغشاء التاموري المحيط بالقلب تم استئصاله في 5 دقائق. 

ضم فريق العمل الدكتور عمرو عبدالمنعم أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر والدكتور محمد عبدالرحمن مدرس جراحه القلب والدكتور أحمد مندور مدرس مساعد، تحت إشراف الدكتور علاء بسيوني رئيس القسم.
فريق طبي ينجح في إجراء عملية لاستئصال كيس بجوار القلب لطفل بجامعة طنطا.. صور
فريق طبي ينجح في إجراء عملية لاستئصال كيس بجوار القلب لطفل بجامعة طنطا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إجراء جراحة قلب مفتوح لمسن يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الأورطي بمستشفى المنصورة العام

لأول مرة.. إجراء عملية جراحة قلب بالمنظار لتغيير الصمامات بمستشفى المنصورة الدولى.. صور

على يد 13 طبيبا.. استئصال ورم سرطاني بالكلى وممتد إلي عضلة القلب لطفلة بأسيوط

فريق طبي بمستشفى المنصورة ينجح فى إنقاذ حياة مريض مصاب بجلطة

لأول مرة.. إجراء أول حالة قلب مفتوح لطفل بمستشفى المنصورة الدولي

الكشف على ما يقارب 850 ألف سيدة في مبادرة صحة المرأة بالدقهلية

ترشيحاتنا

صدمة لجماهير الأهلي.. الإصابة تبعد أجاي 3 شهور عن الفريق.. تفاصيل

السبكي بعد قرار منع عرض «صاحب المقام» في السينمات: توبة إني أعرض فيلم على منصة تاني

قائد المقاصة يعترض على هدف كهربا: «أفشة قالي سيبها».. فيديو

العثور علي جثة طفلة عقب اختفائها من المنزل بإحدى قرى بني سويف

60 دعاء لحفظ الأبناء من كل سوء والهداية والشفاء من كل داء

محمد الباز: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مناعة الجسم تؤثر على جودة الأجسام المضادة بعد الإصابة والتطعيم

دراسة حديثة.. اعرف العلاقة بين بكتيريا الأمعاء ومستويات فيتامين د

دراسة تكشف.. علاج جديد يحمي وظائف الكلى من السكري