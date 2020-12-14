فريق طبي ينجح في إجراء عملية لاستئصال كيس بجوار القلب لطفل بجامعة طنطا.. صور

نجح فريق طبي بالمستشفى الفرنساوي التعليمى بطنطا في إجراء عملية لاستئصال كيس بجوار القلب لطفل يبلغ عمره 3 سنوات في 5 دقائق.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عبد المنعم أستاذ جراحة القلب والصدر ان العمليه عبارة عن استئصال كيس من الغشاء التاموري بحجم كبير في طفل يبلغ 3 سنوات كان يعاني من تكرار لإصابات والتهابات صدريه.





وأكد انه أثناء الفحص وعمل الاشاعات تبين وجود ورم في الحيزوم الصدري العلوي تم استءصاله عن طريق شق صدري ايسر صغير وتبين أنه عيب خلقي عباره عن كيس ناشئ من الغشاء التاموري المحيط بالقلب تم استئصاله في 5 دقائق.



