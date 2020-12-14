أبرز فوائده.. كل ما لا تعرفينه عن علاج ريجن - كوف - 2



أدوية عديدة قد تساعد على تحسين الأعراض لدى مرضى كورونا أبرزها دواء ريجن كوف 2 الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية ريجينيرون

ويعد العلاج في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية وهو عبارة عن مزيج تجريبي من الأجسام المضادة.



وأكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن ريجن كوف 2 أنه قد استخدم في علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما أصيب ب كوفيد-19 وقد بدأت جهود الاكتشاف المتعلقة بـه في أوائل عام 2020 ، بإنتاج مئات الأجسام المضادة المعادلة للفيروسات في الفئران المعدلة وراثيًا وتحديد الأجسام المضادة ذات الأداء المتماثل من الناجين من فيروس كورونا .







أشار أن ريجن كوف 2 يعد كوكتيل من مضادات الأجسام فهو يقلل من المستويات الفيروسية ويحسن الأعراض في مرضى كوفيد-19

يُعطى العلاج عن طريق التنقيط الوريدي ويتيح السماح بهذا الدواء للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية فهو علاج مصمم معمليا يعتمد على الأجسام المضادة.





لا يصلح لهؤلاء

لفت أنه لا يُسمح باستخدام ريجن- كوف2 للمرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب كوفيد-19 ، أو الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين بسبب كوفيد-19، أو الذين يحتاجون إلى زيادة في معدل تدفق الأكسجين الأساسي بسبب كوفيد-19.



