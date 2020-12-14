كهربا يكشف سبب بكائه بعد فوز الأهلي بكأس مصر

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي سبب بكاءه بعد مباراة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر والتي فاز بها الشياطين الحمر.





وقال كهربا في تصريحات خلال لقاءه على "أون تايم سبورتس :"عيطت عشان الكأس ده كان الخامس بالنسبالى بعد ما توجت به مرة مع إنبى و3 مع الزمالك ومرة مع الأهلى، وده حاجة قياسية وكل بطولة مع الأهلى لازم نكسبها، وكان فى ضغوطات كبيرة وصعب عليا نفسى".





أضاف: "جمهور الزمالك بحبهم وبحترمهم وما شافوش منى حاجة وحشة، وجمهور الأهلى فى حتة تانية خالص وهما زي عيلتى الثانية".





وأكد محمود عبد المنعم كهربا أن الفريق دخل أجواء ‏البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح ‏الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من ‏مسابقة الدوري الممتاز.‏





وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في ‏انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية ‏في المسابقة خلال السنوات الماضية.‏





وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك ‏في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.‏



