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رياضة

السر وراء اسم «كهربا».. نجم الأهلي يكشف كيف حصل على لقبه؟

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي سبب تسميته بـ"كهربا"، متحدثا عن بدياته في الناشئين ولماذا ترك الأهلي في سن مبكر.

وقال كهربا في تصريحات خلال لقائه على "أون تايم سبورتس: "بدر رجب مدرب الأهلي السابق في الناشئين، هو من أطلق علي لقب "كهربا"، وذلك بسبب أني لا أحب الخسارة وبكون متكهرب وقتها أطلق علي هذا اللقب".

وتابع: "كانت هناك منافسة كبيرة بيني وبين محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي الحالي".

وعن سبب رحيله عن الأهلي أثناء تواجده في الناشئين، أوضح: "كان قرار مدربين مصريين منهم أمين عرابي".

وأكد محمود عبد المنعم كهربا أن الفريق دخل أجواء ‏البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح ‏الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من ‏مسابقة الدوري الممتاز.‏

وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في ‏انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية ‏في المسابقة خلال السنوات الماضية.‏

وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك ‏في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في ‏بداية مسابقة الدوري هو الأهم.‏

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