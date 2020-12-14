السر وراء اسم «كهربا».. نجم الأهلي يكشف كيف حصل على لقبه؟

وأكد محمود عبد المنعم كهربا أن الفريق دخل أجواء ‏البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح ‏الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من ‏مسابقة الدوري الممتاز.‏





وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في ‏انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية ‏في المسابقة خلال السنوات الماضية.‏





وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك ‏في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.‏





وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في ‏بداية مسابقة الدوري هو الأهم.‏