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أخبار العالم

الكشف عن موعد وصول أولى دفعات لقاح فايزر إلى الكويت

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
الكشف عن موعد وصول
الكشف عن موعد وصول أولى دفعات لقاح فايزر إلى الكويت
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دعاء أبوهشيمة
كشفت مصادر مطلعة في الصحة الكويتية عن موعد وصول المرحلة الأولى للقاحات «فايزر»، مشيرة إلى أنها ستكون نهاية الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن المصدر قولها إن الصحة الكويتية تعمل على تسريع وتيرة وصول اللقاح خلال مدة زمنية أقل، لضمان استفادة المواطنين والمقيمين منه.

وأوضحت المصادر أن الرابط، الذي وفرته «الصحة» لتسجيل بيانات الراغبين في حجز موعد مسبق لتلقي تطعيمات «كوفيد - 19»، لا يزال يستقبل أعدادًا كبيرة من كل الشرائح، مضيفة أنه سيتم فرز الطلبات وفق أولويات الفئات المستهدفة ضمن خطط الوزارة في مراحلها الأولى لمنح لقاحات كورونا، موضحة أن تسجيل البيانات لا يعني قبول طلب الموعد، حيث سيجري النظر في الطلبات من الوزارة.

وعن اللقاحات الأخرى المنتظرة، أشارت المصادر إلى أنه من ضمن اللقاحات المتوقع وصولها للبلاد بعد "فايزر"، لقاح "موديرنا" وبمعدل مليون و700 ألف جرعة، مرجحة أن يكون اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد، بالتعاون مع شركة استرازينيكا في مراحله الأخيرة، ضمن اللقاحات المتوقع وصولها للبلاد بعد حصوله على الموافقات الرسمية.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة قد أعلنت، أمس الأحد، عن إصدارھا ترخیص استخدام الطوارئ للقاح (فایزر - بیونتك) المضاد لفیروس كورونا المستجد بناء على قرار اللجنة الفنیة المشتركة بین إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة وإدارة الصحة العامة لتقییم وتسجیل اللقاحات والطعوم.

ويأتي ذلك بعدما أجرت اللجنة تقییما شاملا لمعلومات السلامة والفعالیة والجودة لهذا اللقاح، ومراجعة نتائج الدراسات السریریة المعنیة بفعالیة اللقاح وسلامته مع التحقق من تقاریر الجودة وتقییم دراسات الثباتیة للمنتج والتأكد من تطبیق أسس التصنیع الجید في المصانع المنتجة للقاح حسب المعاییر العالمیة لضمان الجودة في جمیع مراحل التصنیع.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أن هناك فئات مستبعدة من أخذ التطعيمات وهي: الحوامل، والذين يعانون من حساسية بسبب المأكولات أو الأدوية، والمصابون بأمراض معدية، ومن تحصل على أي تطعيمات خلال آخر 30 يومًا.
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