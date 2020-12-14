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أخبار العالم

رفض الترويج لأكاذيب آبي أحمد.. صحيفة سودانية تكشف سبب قطع حمدوك زيارته لإثيوبيا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:37 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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شيماء مصطفى
كشفت صحيفة "السوداني"، عن أسباب قطع حمدوك زيارته لأديس أبابا بشكل مفاجئ بعد ساعات، عقب لقائه بنظيره آبي أحمد، والعودة إلى الخرطوم، على الرغم من إعلان البلاد أن الزيارة ستمتد ليومين.


وقال مصدر موثوق من مجلس الوزراء لـ"السوداني"، إنه حضر الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بأديس أبابا بنظيره الإثيوبي آبي أحمد، بحضور ووزير الدفاع ومستشار آبي أحمد للشؤون الأمنية والعسكرية ووزير الدولة بالخارجية.


وأشار إلى أن الأجندة كانت متعلقة بثلاثة أمور، أولها سد النهضة والموافقة على عودة المفاوضات، وبحث العلاقات الإثيوبية السودانية بعد دخول الفشقة، وما حدث هناك، وهذا هو سبب كون الزيارة جاءت فجأة خصوصا بعد خطاب البرهان الأخير.

 
وأضاف المصدر أن الاجتماع ناقش قضية إقليم تيجراي والتي انتهت إلى العودة إلى الإيقاد، مشيرًا إلى أنه بعد التوافق على المسائل الثلاث كان من المفترض أن يلتقي حمدوك الرئيسة الإثيوبية ويزور عددا من الأماكن.

وأوضح أن هذا الأمر فهم منه أنه محاولة من آبي أحمد لاستخدام زيارة حمدوك في الترويج للوضع في إثيوبيا وإرسال رسالة مفادها أن لا أثر للحرب بين إقليم تيجراي والحكومة على الحياة في إثيوبيا، الأمر الذي رفضه حمدوك وعاد بعد نهاية المباحثات إلى الخرطوم.

يذكر أن ‏آبي أحمد، عقب مغادرة حمدوك، زار مباشرة إقليم تيجراي، وعاصمته ‎ميكيلي؛ التي دارت فيه المعارك الطاحنة، كما التقى بجنرالات الجيش الفيدرالي، والحكومة المؤقتة.
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