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رياضة

بعد إصابة 18 لاعبا بكورونا.. مسحة جديدة لبعثة منتخب مصر للشباب بتونس

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:59 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

قرر مسئولو منتخب مصر للشباب لكرة القدم، الخضوع إلى مسحة جديدة فى احد المعامل الطبية بتونس بعد اكتشاف 18 حالة إصابة بكورونا فى صفوف الفراعنة .



ومن المقرر أن تحسم المسحة الطبية الجديدة لبعثة منتخب شباب مصر، موقف مواجهة ليبيا غدا فى افتتاح دورة شمال إفريقيا .



وكان أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أكد  أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.


وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".


وأضاف:" ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وواصل: "اللاعبين سيخضعون للعزل الصحي في تونس لمدة 14 يوم، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بتخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".

وكان عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2001  أصيب بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة كورونا أثبتت إيجابية العينة على أن يجري مسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل.

 

وطالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في ضربة البداية امام منتخب ليبيا غدا  الثلاثاء فى إطار افتتاحية مشوار شباب الفراعنة ضمن منافسات دورة شمال افريقيا.

 

ووصل الثلاثي هشام عبد المنعم مدرب منتخب الشباب تحت 20 عامًا، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش ومحمد السيد "سيحه" حارس مرمى المقاولون العرب، إلى تونس اليوم السبت تمهيدا للانضمام لمعسكر منتخب الشباب.

 

ويستعد منتخب شباب الفراعنة لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 28 من ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

 

وشدد ربيع ياسين على ضرورة عدم التهاون خلال ضربة البداية وتحقيق الفوز باعتباره هاما من الناحية المعنوية لتحقيق اولى خطوات السعى للمشاركة فى أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

ويستهل منتخب الشباب مواجهاته بالبطولة أمام نظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، ويلاقي المنتخب الجزائري يوم 24 ديسمبر، ويختتم مواجهاته في البطولة بمواجهة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري.


وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020 والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

 

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