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حوادث

29 ديسمبر.. الحكم على صديق طفل المرور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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اسلام مقلد - أحمد مهدي
حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة "يوسف م."، صديق "طفل المرور"، بتهمة إهانة أحد رجال الشرطة والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، للحكم فى جلسة 29 ديسمبر.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.
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