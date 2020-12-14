زفاف يتحول إلى كارثة نتيجة فعل مسيء من أصدقاء العريس للعروس





لم يكن مقدرًا لحفل الزفاف في قرية أوتار براديش بالهند أن يستمر طويلًا، ففي نفس اليوم الذي كان من المفترض عقد الرباط بين العروسين، انقطع ذلك الرباط نهائيًا.





وذلك بعد فعل مسيء من أصدقاء العريس الذين قاموا فجأة بجر العروس إلى المسرح لترقص بينهم، فيما اعترض أقاربها بشدة، مما أدى إلى جدال محتدم.





وتم إلغاء الزفاف، وأبلغ الأقارب الشرطة، حيث تقدمت عائلة العروس بشكوى رسمية للتعويض، وتم إجبار والدى العريس على دفع 6.5 روبية.





ففي وقت سابق يوم الجمعة الماضية، وصلت العروس وعائلتها إلى باريلي بأناقة، حيث كانوا يستعدون لحفل الزفاف الكبير.





بدأ الزفاف ببعض الأحداث المقلقة، فقد أحدث بعض الضيوف المخمورين بلبلة دنيئة، عندما قاموا بجر العروس إلى ساحة الرقص دون احترام لها، فيما لم يمنعهم عريسها.





وقد اندلع شجار قوي انتهى بعده كل شيء، وقررت العروس العودة إلى منزلها، قال والدها: "أنا أحترم قرارها.. لا أستطيع أن أجبرها على الزواج من شخص لا يحترمها".





تنتمي عائلة العروس إلى منطقة كانوج، والعريس من قرية في منطقة بيثري تشينبور، وكل من العريس والعروس من خريجي الدراسات العليا.





لكن تصريحات الضيوف كانت أشد غرابة، فقد صرح بعضهم بأن الخطأ يقع على عاتق العائلتين، لأن عائلة العروس كانت أيضًا تبحث عن المهر المرتفع، وهو ما يجعل الكفة متساوية.

كان حفل الزفاف يسير بسلاسة وفقًا لما هو مخطط له قبل أن يقوم أصدقاء العريس بجر العروس إلى ساحة الرقص ومضايقتها، مما اضطر عائلتها لاتخاذ قرار صارم في نفس اللحظة.