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برلمان

نائب: البرلمان الجديد يتصدر مرحلة حساسة من عمر البلاد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:50 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن

قال النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن هناك آمالا كبيرة معلقة على مجلس النواب الجديد والذي انتهت انتخاباته مؤخرا، مضيفا إن هناك تحديات سياسية وتشريعية واقتصادية جسام تجابه الوطن، والمأمول والمنتظر فعلا أن يكون البرلمان الجديد على قدر المسؤولية.

واشار نائب الفيوم في بيان له اليوم، الى أن هناك تغييرا كبير في أعضاء مجلس النواب الذين اختارهم الشارع المصري لتصدر هذه المرحلة الحساسة من عمر البلاد، مشددا على أن الانتخابات التي جرت في أجواء دقيقة من تفشي فيروس كورونا، كانت ولا تزال الأكثر نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

وأكد عضو مجلس النواب ان  البرلمان الجديد سيكون داعم لكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، وسيواصل جهود مجلس النواب الحالى، وسيكون له دور قوى فى دعم الإصلاح الاقتصادى ومساندة الدولة في كل الملفات.

واوضح الشاذلي أن مصر تشهد ثورة تشريعية وانطلاقة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، والبرلمان مساند قوي وداعم أكيد لهذه التطورات، كما أن مجلس الشيوخ الذي انتخب مؤخرا ووفق الدستور واللائحة الداخلية له فإن أمامه أيضا مسؤولية جسيمة، وعليه فغرفتي البرلمان يساند بعضهما البعض، وتحت ظل قيادة الرئيس السيسي لمواصلة التنمية في كافة ربوع البلاد وقهر الصعاب.
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