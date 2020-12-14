محافظة الإسكندرية: إيقاف أعمال بناء مخالف في العامرية .. شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية ، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.









في حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، قاد محمد عبد الله، سكرتير عام الحي، وإدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية إيقاف أعمال صبة سقف محلات بمنطقة النهضة طيبة ١ والتحفظ على الخامات المستخدمة في المخالفة، وإيقاف أعمال بناء داخلية بشارع الجمهورية بمول عمر المختار والتحفظ على مواد البناء.









وفي حي العامرية ثان، تم فك شدة خشبية لسملات و التحفظ على 50 لوح خشب، وشبك حديد خلف مصرف ابوبسيسة، وإزالة اسوار بالطوب الأبيض فى المهد بطريق حبون بعد بوابة المطار.









وتم فك شدة خشبية بقرية خمسة بنجر السكر بدور الأول علوى وتحفظ على20 لوح خشب بمنطقة الكافورى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.









وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط و فرض القانون .









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يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.









وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.









يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.



