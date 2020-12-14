جامعة كفر الشيخ تناقش طرق الوقاية من فيروس كورونا.. صور

عقدت كلية التمريض ب جامعة كفر الشيخ ، اليوم الإثنين، ندوة حول فيروس كورونا تحت عنوان " كوفيد 19 وطرق الوقاية" بقاعة السيمنار بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض و الدكتورهالة عبد الفتاح، وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث.





حاضر في هذه الندوة، الدكتور رضا بيومى، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ، والدكتور هانى حسين، مدرس الأمراض الصدرية بكلية الطب، والدكتورة صباح زين المدرس بكلية التمريض .





واستعرضت الندوة تاريخ ونشأة الفيروس وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه، وأهمية الحرص بتجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وكذلك الاتصال مع الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسي وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتجنب الاتصال بالحيوانات والأماكن غير النظيفة.





وقال الدكتورعبد الرازق دسوقي أن الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي ومستشفيات الجامعة تحت مظلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين مشيرا إلى دور الكليات المتخصصة في نشر الوعي والإرشاد وتوضيح حقيقة الأمور وشرح سبل الوقاية وكيفية الحماية من فيروس كورونا .





وقال رئيس الجامعة إن تنظيم الندوة يأتي في إطار الدور الريادي والمجتمعي لكليات القطاع الطبي ومستشفيات الجامعة للتوعية ، مشيرا إلى دور الكليات المتخصصة في نشر والوعي والإرشاد وتوضيح حقيقة الأمور وشرح سبل الوقاية وكيفية الحماية من فيروس كورونا.





وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ أن إدارة الجامعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهيروتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية والاجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة .





وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى تطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام والحفاظ على التباعد .



